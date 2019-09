Destino Capital mostrará que Santo Domingo es la mejor apuesta para vacacionar

República Dominicana. Destino Capital 2019 celebrará su séptima edición para mostrar a los más de 120 hosted buyers que Santo Domingo es la mejor apuesta de la región para vacaciones exitosas. La actividad tendrá lugar en el Embassy Suites by Hilton del 15 al 17 de septiembre.

Doina de Campos, directora General de la ONG RVD, dijo que en esta nueva entrega participaran en el evento países de Asia, Australia, Europa y las Américas, y que los compradores invitados son operadores, especialistas en viajes culturales, circuitos, temáticos, de salud, de bodas, de eventos… Como expositores privilegiamos a los profesionales de Santo Domingo y de todo del país.

“Conscientes de que estamos pasando por momentos de campaña deshonesta, consideramos que debemos recibir estos 140 invitados con los brazos abiertos y ofrecerles nuestras mejores opciones”, puntualizó.

El evento, organizado por la Asociación RVD Destino Capital, contará con la participación de Juan Carlos Torres Robiou, director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), quien tratará tópicos del tema.

Además, el encuentro servirá para mostrar que República Dominicana es un “Destino Verde” al presentar propuestas de turismo responsable, respetuoso, solidario y sostenible; sobre todo a Destino Accesible.

En ese sentido, se realizará un panel con la participación de Magaly Toribio, asesora de Marketing del Ministerio de Turismo (Mitur); Fráncina Hungría, Rafael Blanco Tejera, Mónica Infante, directora de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) y Teddy de Lara.

Asimismo, Santo Domingo Academy realizará un diálogo interactivo entre Frank Díaz, CEO LOGIC PAQ y Gustavo Villavizar, CEO PROXY acerca de las redes sociales inclusivas.

Mientras que More Business B2B permitirá concretizar unas relaciones comerciales armoniosas entre los hosted buyers y los expositores.

Por otro lado, en el ámbito gastronómico, De Campos, dijo que la Chef “2 estrellas Michelin”, María Marte tendrá una presentación con un cooking show, y durante la noche se ofrecerá cena original con menús business de líneas aéreas.

Destino Capital cuenta con el patrocinio del: Banco Popular Dominicano, Embassy Suites by Hilton, Aerodom, Colonial Tours, Air France; El Embajador, at Royal Hideaway Hotel, Hotel Barceló Santo Domingo, Air Caraibes, Hotel Sheraton Santo Domingo, Air Century, Sunrise Airways, Homewood Suites by Hilton, Hotel Catalonia Santo Domingo, Hodelpa Nicolás de Ovando, entre otros.

Fuente. Externa