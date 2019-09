Danna Paola se une a Lasso y nos presentan “SUBTÍTULOS”

Luego del éxito en plataformas digitales de los temas “Souvenir” y “Un millón como tú” que juntas acumulan más de 40 millones de visitas en YouTube, y 16 millones de reproducciones en Spotify, el venezolano Lasso, nos presenta su nuevo sencillo al que se une la sensación del momento Danna Paola.

El dúo presenta una mezcla entre inocencia de parte de uno y el desparpajo de la otra. “Subtítulos” trata de esa relación que empieza siendo fugaz y temporal, para terminar, cayendo enamorados por completo. “El gran problema es que no sabes si la otra persona está en el mismo lugar que tú y no quieres decirle nada para que no se asuste. Ambos siguen jugando el juego, hasta que alguno ceda” comenta Lasso acerca de la canción.

La colaboración surge justamente en la búsqueda de contar esta historia desde los dos lados de la moneda. Es así que tanto Lasso como Danna Paola vivieron esta historia recientemente, cada uno por su lado y decidieron hacer la canción al identificarse con el sentimiento. La canción fue escrita por Lasso y Lagos, y producida por Lagos. Es una canción que se define como “Reggaeton con Pena” y une elementos del pop y del rock, como armonías complejas y letra elaborada, en contraposición de ritmos urbanos frescos y bailables.

El video fue dirigió por Nuno Gomes y Charlie Nelson, y se grabó en la Ciudad de México y en la misma tónica del tema, cuenta la historia de dos chicos; él inseguro y temeroso; ella atrevida y sexy. Danna decide colarse en una casa, y Lasso la sigue sólo porque no quiere quedar en evidencia: está secretamente enamorado de ella, y no sabe si ella siente lo mismo. Lamentablemente, cuando mejor la pasan en la casa llega su dueño y, el hombre, no está nada feliz de ver a dos desconocidos en la comodidad de su hogar.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe