Cuba y sus posturas frente al cambio climático en COP 25 en Madrid

Cuba. Cuba adopta una postura firme en su responsabilidad climática pese a su baja contribución a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, (GEI), con ambiciosas medidas de mitigación, explicó hoy aquí un experto.

Como cualquier país en desarrollo, en dependencia de las circunstancias nacionales, capacidades y recursos que recibamos de la cooperación internacional, apoya las iniciativas de las Contribuciones Nacionales Determinadas (CND), recogidas en el Acuerdo de París (2015), dijo en declaraciones a Prensa Latina Orlando Rey, uno de los negociadores que asiste a la Convención Climática, que sesiona en la capital española.

Recordó que en aquel momento se elaboraron las CND, por un periodo de cinco años, las cuales serán actualizadas en 2020.

Esto, precisó, constituye un proceso que lleva pasar a identificar las posibilidades de mitigación (no los deseos) con análisis que tiene que ver con el plan de la economía del país y los recursos financieros.

No obstante, existen evidencias científicas demostradas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático y se hacen llamados globales a iniciativas más ambiciosas, para disminuir las emisiones e GEI, sin embargo, no es justo, ni realista.

De hecho en este aspecto se basa la mirada de Cuba y de los países en desarrollo, pues existe una dicotomía entre los deseos de medidas de mitigación y la necesidad de ser más ambiciosos.

Para que se entienda mejor, explica, en el tema climático existen dos vertientes: vivimos con el fenómeno y nos adaptamos, y se reducen las emisiones con medidas de mitigación.

A juicio del especialista, con una vasta experiencia en negociaciones en las COP, comprometerse con medidas más ambiciosas, como se reitera una y otra vez en esta cumbre, no es una acción festinada sino, de capacidades nacionales y eso es importante que se entienda, subrayó. Cuando se dice hay que salvar el planeta, es una verdad y es cierto que es muy necesario, pero todos no somos igualmente responsables, y esto quiere decir que nuestra contribución a la solución no es la misma.

Eso no es una idea nuestra, es un principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, subrayó.

En este tema climático hay una responsabilidad histórica, hay actores en este proceso de industrialización y desarrollo que aportaron el incremento de los GEI, que condujeron al cambio climático, además son los de más recursos financieros, criticó.

Entonces Cuba ahora tiene que además, priorizar la adaptación y gastar recursos en proteger los asentamientos y las líneas costeras, sembrar manglares para protegernos de los aumentos nivel del mar por ser una nación vulnerable y preservar los arrecifes.

Insistió de esta manera, no dejarse llevar por discursos que buscan involucrar a todos. Todos, precisa, no somos los responsables, esa fraseología tiene ‘apellido’. Se hace una descripción equivocada y estamos haciendo una distribución de responsabilidades incorrecta y asumiendo una culpa que no nos toca, subrayó.

Fuente: PL.