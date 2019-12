Cristian Castro confiesa romance con Thalía. Invitado al programa ‘PH’ conducido por Andy kusnetzoff, en Argentina, Cristian Castro confesó que tuvo un romance con Thalía. Ante la pregunta del presentador de si los invitados habían tenido una historia de amor con alguien que admiran o admiraban, el ‘Gallito Feliz’ dio un paso al frente para decir: “Yo (con) Thalía… Estoy sorprendido, nunca lo conté, es la primera vez”, comenzó diciendo. “Tuvimos una cosita ahí tranquila, no novios muy declarados… Tuvimos días donde sentimos bonito, sentimos cosas”, prosiguió diciendo. Eso sí, aclaró que esta historia de amor fue antes de que Thalía se casara con Tommy Mottola, aunque luego de la confesión se asustó y dijo que esperaba que el magnate de la industria de la música no se enterara. También se refirió al comienzo de su pelea con Luis Miguel, y que fue por una famosa que compartieron. Aunque no dijo el nombre, es sabido que se trató de Daisy Fuentes.