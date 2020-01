Crecimiento en 2020 en México no superará el 1.0%

México. Este año la economía mexicana acelerará, aunque de una forma poco vigorosa, anticipó Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America Securities (BofA), quien pronóstico un crecimiento de 0.9% con una tendencia a la baja.

De acuerdo con el especialista, frente a un 2019 en el que la economía mexicana se estancó y hubo un bajo nivel de inversión, y un 2020 con las finanzas públicas apretadas, incertidumbre por decisiones de la administración y un posible recorte a la calificación del país, las posibilidades de que la aceleración sea mayor a 1% son mínimas.

“Lo que estamos viendo es que no hay inversión, eso me preocupa mucho porque la falta de inversión hace que un país no crezca hoy ni mañana, entonces el crecimiento potencial puede estar en riesgo de bajar”.

Anticipó que, a lo largo del sexenio, la tasa de crecimiento del país no supere el 2% cuando la meta de la administración es 4 por ciento. “Hay riesgo de que el crecimiento baje un poco respecto al promedio que habíamos tenido. El promedio de los últimos 20 años había sido arriba de 2%, pero existe la posibilidad, por cómo vamos empezando, que el promedio de los siguientes años pudiera estar por debajo de 2 por ciento”.

Se pronunció porque el gobierno federal genere las condiciones para que la inversión crezca. “Se debe brindar certidumbre sobre las políticas públicas que se van a seguir. Ya no pueden seguir las discusiones ni los dobles discursos, porque hace un año se debatía si se iba a continuar con la apertura del sector energético o no, nosotros consideramos que lo mejor para el país es abrirlo al sector privado, pero a estas alturas ésa ya no es la discusión, porque lo que debe haber es certidumbre, si es no, de acuerdo, entonces no. Pero el mayor problema que hemos tenido es que una parte del gabinete dice que sí, pero después resulta que no… Lo mismo pasa con otros temas… Entonces, aunque se elija lo que menos conviene, es mejor que se mantenga esa decisión para generar certidumbre”.

Recomendó a la presente administración ser más congruente con el camino que lleva. “El gobierno debe ser más asertivo y mantener el camino que ha elegido”.

También consideró que la mayoría obtenida por Morena, el partido del Presidente, en el Congreso debe aprovecharse para generar certidumbre a los inversionistas. “Lo mejor sería decir: todo Morena va para este lado y este lado es no a esto, sí a esto, y así sucesivamente. El caso de los salarios es un tema en el que todo Morena se ha movido en ese sentido y se sentaron con el Banco de México, la Coparmex y todos los involucrados para pedirles apoyo en la política de subir salarios y este año subieron 20%, esto significa certidumbre, porque se sabe que el siguiente año seguirán aumentando por la política vigente, y los empresarios deberán prever el aumento de su costo laboral”.

Precisó que estas acciones son necesarias para enfrentar riesgos como el subejercicio del gasto público y que se postergue más la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. (T-MEC).

BAJARÁ CALIFICACIÓN

Frente a los limitados niveles de crecimiento, al menos una agencia calificadora de valores realizará un recorte a la nota crediticia del país, aunque ello no se traducirá en la pérdida del grado de inversión, anticipó el experto.

En este sentido, abundó, puede ser Moody’s aquella que ejecute el movimiento “dado, que es la que tiene la calificación más alta”, en A3 con perspectiva negativa.

Capistrán estimó que prevalezca la fortaleza del peso observada en semanas recientes; sin embargo, al cierre de 2020 se espera un repunte a 21.2 pesos por dólar. En el caso de la inflación, el especialista dijo que en enero tendrá un rebote por el aumento en el salario mínimo y el alza en cuotas e impuestos en varios estados, con lo que regresará a 4% al cierre 2020.

