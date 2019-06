Corea del Sur se perfila como mercado de atracción de turismo para Guatemala

Misión de periodistas coreanos, de la KBS (Sistema de Transmisión Coreano, por sus siglas en inglés), visitan Guatemala para realizar documental sobre los atractivos turísticos del país.

Guatemala. Representantes de la KBS provenientes de Corea del Sur, junto con miembros de la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio, realizaron una visita de cortesía al Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), donde fueron atendidos por el Subdirector general de la entidad, Juan Pablo Nieto. Durante la reunión dieron a conocer el proyecto del documental turístico a proyectarse en Corea del Sur.

El material filmográfico se transmitirá en la televisión coreana y tiene como objetivo mostrar los diferentes destinos turísticos de Guatemala, que son de interés para los coreanos. Entre ellos se encuentra Antigua Guatemala, Panajachel, Tikal, el Volcán de Pacaya, entre otros. Con esto se espera que la presencia del país se incremente y se logren más visitas de turistas del país asiático.

Corea representa un atractivo mercado para la atracción de turismo, ya que en 2018 la cantidad de coreanos que viajaron al extranjero superó los 28.6 millones. Lo que equivale a más del 50% de la población, con una renta per cápita creciente de casi US$ 40 mil anuales (PIB per cápita PPP).

“Corea del Sur se perfila como un interesante mercado de oportunidad para nuestro país”, explicó el Subdirector del INGUAT, Juan Pablo Nieto. “La reciente oferta de vuelos directos entre Seúl y la Ciudad de México hacen que estemos cada vez más cerca de Corea, con quien además nos unen importantes lazos comerciales y la importante comunidad de coreanos que viven y trabajan en nuestra nación, quienes reciben constantemente visitas de sus familiares y amigos”.

Además, el crecimiento del turismo emisor en Corea ha incrementado en promedio a un ritmo del 14% anual. Duplicando su cantidad, de 2013 a 2018. Asimismo, un turista coreano gasta en promedio US$ 4,900 en cada viaje fuera de Asia.

De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Corea ocupa el noveno lugar del Top 10 mundial de países que más gastan en turismo, creciendo un 9% en 2017.

De igual manera, cifras oficiales indican que Guatemala atrae cerca de 10 mil ciudadanos coreanos anualmente, cifra que podría incrementarse significativamente al considerar los factores de mejora en conectividad y capacidad receptora de Guatemala.

La conectividad entre Guatemala y Corea se ha mejorado significativamente desde 2017, al tener Aeroméxico vuelos directos entre Seúl y Ciudad de México cuatro veces a la semana, lo que acerca a potenciales turistas coreanos a solo 2 horas de distancia del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Además, en nuestro país se cuenta con agencias turísticas especializadas en turistas coreanos, teniendo personal con experiencia que habla ambos idiomas: español y coreano; así como la adaptación a los requerimientos propios de la cultura como gastronomía, hoteles, seguridad, entre otros.

“Guatemala es un gran atractivo turístico para los ciudadanos coreanos, por sus variadas tradiciones, la herencia maya y los diversos destinos turísticos que ofrecen una experiencia rica y variada. Por su parte, Corea representa un especial potencial de turismo para Guatemala, al estar en las principales 10 economías mundiales, que más gastan en turismo. Además, Guatemala está lista para seguir recibiendo turistas coreanos, al tener una de las comunidades coreanas más grandes de Latinoamérica”, resaltó David Juárez, de la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio.

De acuerdo con cifras de inteligencia de mercado de Estados Unidos, los segmentos turísticos de mayor interés para los coreanos son: viajeros libres e independientes, paquetes de viaje en grupo, paquetes de vacaciones familiares, tours culturales y paquetes de excursiones escénicas / naturales, especialmente diseñados para viajeros coreanos; paquetes de lujo para mujeres solteras y profesionales de Corea que viajan por recreación y actividades al aire libre.

En cifras

28.7 millones de coreanos salieron al extranjero en 2018.

Corea es el noveno país mundial que más ha incrementado su gasto en hacer turismo.

Más de 10,000 coreanos visitan Guatemala anualmente.

US$4,900 es el gasto promedio del turista coreano en viajes fuera de Asia.

Hay 11,000 agencias de turismo en Corea.

