Continental Motores y Volkswagen te retan a mostrar tu talento y ganarte una T-Cross 2020

Guatemala. Continental Motores, representantes de la prestigiosa marca Volkswagen para Guatemala, anunció el ingreso al mercado de los vehículos T-Cross modelo 2020 y también la promoción “More than a mupi” (más que un mupi), una que rompe los esquemas de la creatividad, siendo la primera en su tipo.

Continental Motores presenta la promoción que llevará al límite a todos los que desean exponer su creatividad, esta es la premisa de la compañía que por más de 60 años ha sido una de las favoritas en el mercado, con sus prestigiosas marcas y modelos que han permanecido en el gusto de los guatemaltecos y que hoy, con la llegada de un nuevo modelo de Volkswagen T-CROSS, confirma su posicionamiento.

“Conocemos las necesidades de nuestros clientes y la confianza en Continental Motores como distribuidor de vehículos. Reconocemos que nuestro mercado crece hacia nuevas propuestas de movilidad mucho más modernas, cómodas y que permitan un recorrido seguro; este recorrido inicia esta vez con una promoción sin precedentes, que estamos seguros será del interés y aprobación de muchos artistas guatemaltecos que ofrecerán su mejor diseño para obtener el premio anhelado” comentó, Juan Manuel de León, Gerente de Mercadeo de Continental Motores.

La promoción “MORE THAN A MUPI” (más que un mupi) consiste en:

La posibilidad de ilustrar un mupi por medio de alguna técnica visual artística, y que podrá ser colocado en algún punto de la Ciudad de Guatemala, teniendo la oportunidad de ganar, como primer premio, una Volkswagen T-Cross 2020. La promoción es válida a partir del 5 de agosto al 9 de septiembre 2019 y el premio será entregado el 12 de septiembre 2019.

La mecánica de la promoción consiste en:

1. Ingresar al sitio ganaunatcross.com o visitar cualquier agencia de Continental Motores en la Ciudad de Guatemala, para realizar el registro.

2. Si el registro es físico, se entregará un cartel impreso, si el registro es en línea, se podrá descargar un pdf con el archivo para edición.

3. Se puede ilustrar el mupi con cualquier técnica de expresión visual que cumpla con los términos y condiciones. (Se entregará un cartel a escala para hacer pruebas de técnicas antes de intervenir el cartel oficial).

4. Se debe entregar el mupi terminado en Continental Motores, Boulevar Liberación 5-45 zona 9, o subir la versión digital a ganaunatcross.com para los que descargaron la versión digital.

5. Todos los artes que cumplan con los términos y condiciones serán colocados en el sitio web para ser sometidos a votación pública. El cierre de votaciones es el día 9 de septiembre a las 6 de la tarde.

6.El que tenga más votos será el ganador de una Volkswagen T-Cross 2019.

Los PREMIOS:

•Primer lugar: Volkswagen TCross Trendline modelo 2020

•Segundo lugar: TV Smart de 55” marca Samsung y auriculares “Beats Solo3” marca Beats by Dr. Dre.

•Tercer lugar: auriculares “Beats Solo3” marca Beats by Dr. Dre.

“Esta promoción tiene como objetivo invitar a los guatemaltecos, cual sea su profesión y/o actividad, a desarrollar sus dotes artísticos promoviendo el sano esparcimiento y una nueva cultura de promociones participativas, que involucran directamente al participante y sus gustos y en este caso específico involucramos al slogan de TCross “BE MORE THAN ONE THING” ya que nos permite hacer más de lo que nos gusta” finalizó, Rodrigo Roca, Coordinador de Mercadeo de Continental Motores.

Para mayor información o conocer la nueva T-CROSS de la marca Volkswagen, puede visitar las Salas de Ventas de Continental Motores ubicadas en Boulevard Liberación, Condado Concepción y Majadas y consultar a un asesor especializado que le atenderá gustosamente.

