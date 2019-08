Construirán nuevo hotel Radisson en Punta Cana

República Dominicana. Un nuevo hotel Radisson, de 130 habitaciones, será construido en el espacio de entretenimiento Downtown Punta Cana y cuya apertura está programada para abril del 2021.

Así se informa en una comunicación de prensa luego de la firma de un acuerdo entre Radisson Hotel Group, el Grupo Naco, en sociedad con Inversiones Mi Retiro SRL y Downtown Punta Cana.

El acuerdo fue firmado por Radisson Hotel Group, representada por sus ejecutivos Tom Osborn y Terry Sanders, el Grupo Naco, presidido por Johnny Bernal y en sociedad con Inversiones Mi Retiro SRL y Downtown Punta Cana.

El Downtown Punta Cana cuenta ya con restaurantes, parque de diversiones, club atlético, desarrollo inmobiliario y otros establecimientos de marcas internacionales

Grupo Naco opera actualmente el Radisson Santo Domingo y cuenta con experiencia en el manejo y operación de hoteles desde el año 1972. Las demás empresas en el consorcio han diseñado y desarrollado el concepto downtown que estratégicamente conecta a Bavaro y Punta Cana, en adición a otros proyectos inmobiliarios de clase mundial.

Radisson Hotel Group con sede en Minneapolis, es una de las compañías hoteleras más grandes y dinámicas en el mundo. Opera alrededor de 1100 hoteles en 62 ciudades con un portafolio de siete marcas: Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson and Country Inn & Suites by Radisson.

Fuente. Mitur