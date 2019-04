Consejos para proteger la navegación de los más pequeños

A medida que avanzan los años, la tecnología evoluciona, y se vuelve más común su uso por individuos cada vez más jóvenes. En este contexto corresponde a los adultos, padres y tutores asegurar que la inserción de los niños en el mundo digital sea lo más seguro, educativo y entretenido posible. En función de lograr estos objetivos, varias iniciativas acercan aplicaciones diseñadas especialmente para que la navegación de los menores sea óptima.

A continuación, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, a través de su sitio DigiPadres acerca tres herramientas creadas para padres y niños:

BUNIS – Un buscador web que incorpora un filtro de contenidos no apto para menores, organizado en tres pasos:

Incluye una gran base de datos con palabras no apropiadas. Al detectarse alguna de ellas en la búsqueda, la misma simplemente no se realiza.

Utiliza el motor de búsqueda de Google, con tecnología Google SafeSearch, diseñado para excluir sitios con contenido sexual explícito, evitando que surjan durante la búsqueda.

Añade una base de datos con sitios web de contenido inapropiado, es decir, añade un tercer filtro en caso de no ser suficientes los previos, una función similar a la que ofrece el Control Parental presente en ESET Internet Security.

Además, ofrece una opción multidispositivo, que permite a los adultos responsables crear cuentas con las que podrán registrar los dispositivos de los niños y conocer el uso que hacen del buscador. También incluye una guía de seguridad en línea, dirigida a tres públicos distintos: padres, docentes y niños, con recomendaciones para que naveguen seguros por Internet.

TALKYDS – Es un Chat para niños para utilizar en Smartphones, Tablets o dispositivos fijos.

Talkyds fue creada por un grupo de padres con el objetivo de que los menores se diviertan en un entorno seguro de aprendizaje. Algunas de sus características principales son: Gestor de contactos: El padre o tutor será el encargado de gestionar los contactos que quieran contactarse con el niño, ya sea a través de una clave, un sms o el correo electrónico. Si bien el menor recibe la solicitud de amistad, nunca podrá aceptarla por su cuenta; Gestor de tiempo: Permite a los adultos decidir en qué franjas horarios o días de la semana podrá estar el niño utilizar la aplicación; Detector de palabras ofensivas: A partir de la creación de un diccionario de palabras ofensivas e insultos, se advierte a los padres si los niños emiten o reciben alguna de ellas, con el fin de evitar el ciberacoso; Tráfico de fotos: La app no permite reenviar ni almacenar las imágenes recibidas. En el caso de suceder en dispositivos de Apple, dado que su política no permite evitar las capturas de pantalla Talkyds envía un mensaje al menor y otro al adulto, informando de lo ocurrido; y Localización y proximidad: La app permite conocer la ubicación de los menores y saber cuáles de sus contactos están cerca de ellos.

QUIDS – Dirigida a padres de niños en etapa escolar y disponible para descargar en Google Play y AppStore. La propuesta es simplificar la información que llega a los grupos de chat, para evitar perder conversaciones importantes entre la multitud de mensajes que se reciben a cada momento.

A partir de la clasificación en cuatro secciones -Chat; Información Importante; Fotos y Videos; Calendario-la aplicación segmenta todo el contenido recibido en el dispositivo, simplificando la lectura. Principalmente acerca: Acceso directo a información importante, Calendario y recordatorio de eventos compartidos, Configuración de notificaciones por tipo de mensaje y horario de recepción, Identificación de cada padre/madre con foto y nombre asociado a su hijo/a, Fotos y videos con likes y comentarios, No se comparten los números de teléfono (garantizando la privacidad), y Acceso al grupo mediante invitación privada (garantizando la seguridad).

“Así como, dentro del mundo digital, existen riesgos, son muchas también las herramientas disponibles para hacerles frente y cuidar a los más chicos. Para asegurar la protección en la web, pusimos a disposición nuestra aplicación de control parental para Android, ESET Parental Control, diseñada con el único objetivo de proteger a los niños cuando utilizan su Smartphone o Tablet.”, mencionó Camilo Gutierrez, Jefe de Laboratorio de ESET Latinoamérica.

Para completar el cuidado de equipos y de los más chicos en la red, desde el Laboratorio de Investigación de ESET se acerca una lista de tareas de seguridad, para realizar idealmente una vez al mes:

1. Asegurarse de que los dispositivos tengan su software siempre actualizado: Esto mejora las aplicaciones de modo que incluyan las últimas funcionalidades; además mantiene a los usuarios protegidos ante numerosas amenazas, como el malware. Esto se debe a que las vulnerabilidades pueden ser descubiertas por investigadores de seguridad y si no se realiza una actualización, las fallas detectadas pueden seguir presentando riesgos indefinidamente.

2. Quitar los elementos digitales que no se necesiten: Los artículos que ya no son útiles o que no vale la pena guardar, música, carpetas dentro de otras carpetas, sucesiones de archivos, son una carga innecesaria y consumen espacio, aunque solo sea digitalmente. Por lo tanto, es importante hacer limpieza digital, eliminando o archivando todo lo que esté de más.

3. Ser creativo al elegir contraseñas: Proteger el acceso a la vida personal y profesional. Adoptar buenas prácticas en el uso de contraseñas hace más difícil el camino de los ciberdelincuentes. Para más información, sigue estos consejos para construir una contraseña segura.

4. Hacer backup de todos los datos: Los ciberdelincuentes son conscientes de que al conseguir la información dentro de los dispositivos personales, pueden extorsionar a los usuarios. Como resultado, una de las tendencias más importantes de los últimos años ha sido el ransomware. La solución es realizar backup de los datos en forma periódica. De esta forma, en caso de ser víctima de un ataque, se dispondrá de una copia para restaurar los datos.

Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad de los niños, ESET invita a visitar su sitio Digipadres que cuenta con la información necesaria para ayudar a los más chicos a disfrutar de la tecnología de la manera más segura. Para ver la información completa ingresa a: https://digipadres.com/novedades/51-6-consejos-para-proteger-la-webcam-de-tus-hijos. Además, ESET presentó #quenotepase, con información útil y tips para evitar que situaciones cotidianas afecten la privacidad en línea.

Para más información sobre seguridad informática ingresa al portal de noticias de ESET: https://www.welivesecurity.com/la-es/

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe