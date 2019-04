Conozca 13 actividades que no puede dejar de hacer al visitar Roatán

Honduras. Roatán es lo mejor del Caribe concentrado en un paraíso donde el verano no acaba. El buen clima tropical, la exuberante naturaleza, el maravilloso arrecife coralino, las aguas cristalinas y cálidas en tonos azulados; las blancas playas y la topografía montañosa, atrajeron a las primeras oleadas de turistas a partir de 1960, y han convertido la isla hondureña en un destino de sol y playa visitado por millares de personas cada año; muchos de ellos descienden de los titánicos cruceros internacionales que llegan semanalmente durante la temporada alta.

Por su extensión, su capacidad hotelera, la amplia oferta de actividades, así como por la infraestructura vial, aérea y marítima con la que cuenta, Roatán es un verdadero paraíso tropical y el principal destino turístico del Caribe hondureño.

Para llegar a Roatán, los vacacionistas pueden hacerlo en vuelos directos en más de 14 líneas que tienen conexión con la hermosa isla hondureña, de las cuales nueve son internacionales y traen pasajeros de Canadá, Panamá, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos.

Además, se posiciona entre los 25 mejores destinos según el portal mundial de turismo TripAdvisor en su premiación Travelers’ Choice, dentro de los cuales se encuentra la paradisíaca isla de Roatán en Islas de la Bahía en la posición número 15 del listado.

Roatán cuenta con 306 atractivos turísticos, divididos entre actividades acuáticas, vida nocturna, naturaleza, deportes extremos y vida marina.

¿Ya te motivaste, y estás pensando en visitar Roatán y no sabes muy bien que hacer? Este paraíso caribeño cuenta con una cantidad tan grande de actividades y lugares que visitar que parece muy difícil decidir, por esa razón he seleccionado una lista de 11 cosas y lugares que no puedes perderte durante tu visita.

1.- Buceo:

Roatán se encuentra localizada dentro del Sistema Arrecife Mesoamericano, la más grande barrera coralina ubicada en el mar Caribe, con una extensión de 1,000 km (620 millas). Ofrece condiciones ideales para practicar este deporte donde podrá encontrar una variedad de especies marinas.

2.- Snorkeling:

Explore Roatán debajo del agua y disfrute uno de los mejores sitios para realizar snorkel en el Caribe, es considerado uno de los destinos más populares para esta actividad.

3.- Nadar con delfines: Una de las experiencias más fascinantes de Roatán es visitar los delfines en Anthony’s Key Resort. Los programas educativos que manejan de delfines son varios: Encuentro, Nadada, Buceo y Curso especializado en delfines.

4.- Glass Bottom Boat Tour:

El bote se sumerge 6 pies de profundidad para observar los arrecifes y la vida marina, los pasajeros sentados y con aire acondicionado, sin mojarse observan los corales, arrecifes y la vida marina.

5.- Parasaling:

Volar encima de West Bay es una oportunidad única de mucha aventura y de pura adrenalina. Una lancha rápida lo llevará a una altura de 800 pies, donde se podrá observar el arrecife y parte de las montañas tropicales de Roatán.

6.- Sport Fishing:

La pesca deportiva en Roatán es una de las experiencias más emocionantes para cualquier visitante. Los guías locales con sus modernos y seguros equipos de pesca lo transporta a pocos minutos de la orilla de la playa hacia los lugares donde podrá realizar la pesca y podrá encontrar algunas especies tales como: tuna, barracuda, wahoo, dorado, jacks, mahi mahi, marlin y grouper.

7.- Paddle Boarding:

Nuevo deporte acuático de mucha diversión, solo consiste en pararse en una tabla como las de surf y empezar a remar parado, las puede alquilar en West Bay y West End.

8.- SeaTrek:

Si puedes caminar y respirar, puedes hacer SeaTrek. Experimente la emoción de explorar el fondo del mar y todas sus maravillas, sin perder el precioso tiempo de vacaciones para una capacitación especializada.

SeaTrek es la experiencia de buceo con casco submarino más importante del mundo y es de Sub Sea Systems, el líder mundial en recreación de resorts acuáticos.

Imagínese caminar en gravedad cero mientras está rodeado de una increíble vida acuática, eso es SeaTrek.

9.- Canopy:

Roatán por su terreno montañoso, es el lugar ideal para experimentar esta diversión extrema, que lo llevan desde la montaña con vegetación tropical hasta terminar con una vista panorámica del mar y muchos terminan a la orilla de la playa.

10.- Gumbalimba Park:

Es una atracción familiar en la isla de Roatán que ofrece a sus visitantes la oportunidad de mezclarse con simpáticos monos capuchinos de cara blanca y aves exóticas que vuelan (incluyendo guacamayos, loros y colibríes).

Los visitantes pueden observar lagartijas e iguanas indígenas alrededor del parque, así como una variedad de casi 2500 insectos preservados de todo el mundo en un insectario, puedes recorrer una densa jungla tropical con senderos naturales, un puente colgante, coloridas flores y mariposas, numerosas cascadas y más de 200 plantas y árboles vibrantes especies. Visita una cueva de piratas llena de mapas, armas y obras de arte para conocer su historia en las Islas de la Bahía.

11.- Black Pearl Golf Course:

Si usted es un golfista, asegúrese de que la primera visita a Roatán sea al campo de golf, situado en la bahía de Pristine. Diseñado por el prestigioso Peter Dye y su hijo Perry, el campo de la bahía de Pristine cuenta con un total de 18 hoyos, clasificada en el par 72.

12.- Little French Key:

Es un cayo privado donde ofrece muchas actividades para realizar durante el día. LFK ofrece playas de arena blanca para nadar, snorkel, bares, restaurantes y un zoológico de animales exóticos que han sido rescatados.

13.- Sky Swing:

¿Sabía que en Centroamérica solo hay un Sky Swing (columpio gigante) y lo tenemos en Roatán Islas de la Bahía, en el caribe hondureño?

El Paradise Beach Hotel estreno el Sky Swing de una escalofriante caída libre a toda velocidad sobrepasando los dos metros del suelo para que los atrevidos puedan disfrutar una experiencia llena de adrenalina y ademas una espectacular vista de las playas de West Bay en la paradisíaca isla.

Son muchas las opciones que aún quedan por enlistar, playas, zonas arqueológicas, cayos, tesoros naturales y las muchas atracciones que ofrecen zonas como Guanaja o Útila… Sin embargo, podemos afirmar que el mayor tesoro de Roatán son sus blancas playas y sus aguas cristalinas, su buen ambiente y el gusto que nos da viajar a este destino de sol y playa; así que cuando te decidas planear tu próximo viaje, no dudes en tener el caribe hondureño como primera opción.

