Compras “online” y envíos exprés dejan millonarias pérdidas al fisco

Honduras. El comercio electrónico o compras “online” y las empresas de paquetería causan una supuesta defraudación fiscal por 30 millones de lempiras, evaden el pago de varios impuestos al introducir todo tipo de mercancías sin controles legales.

De acuerdo a una investigación a la que tuvo acceso este rotativo, hasta ahora solo se han podido recuperar siete millones de lempiras. Pero las pesquisas continúan a cargo de funcionarios del Ministerio Público (MP), el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) en busca de este tipo de empresas.

La supuesta defraudación es pequeña si se compara con los niveles generales de evasión que de acuerdo a estadísticas oficiales en Honduras se calculan en alrededor del 48 por ciento del PIB.

En la actualidad existen diez compañías exprés o “courier” debidamente autorizadas por la Empresa Hondureña de Correos (Honducor) y la DARA que operan de forma legal y cumpliendo con todos los requisitos, refiere el expediente.

No obstante, los documentos exponen que a la par viene operando una cantidad indeterminada de empresas o personas que se dedican a traer productos, principalmente de Estados Unidos, sin ninguna autorización y evitando el pago de los tributos de ley.

Cómo funcionan

Son dos las formas más comunes que opera este tipo de defraudación, una consiste en que el cliente desde Honduras compra un producto en línea accediendo a portales como Amazon o ebay.

Simultáneamente al hacer la transacción, el comprador puede traer el producto al país mediante una cuenta de correo o apartado postal en Estados Unidos y redireccionar el pedido a una ubicación en Honduras.

También está la opción de traerlo mediante las empresas de paquetería, mensajería o encomenderos que pueden hacer ambos procesos, pero independientemente, en todas las opciones antes descritas se ha detectado la evasión del Impuesto Sobre Ventas (ISV) y el Derecho Arancelario de Importación (DAI), resume el documento.

Esta forma de evasión, se presta a la vez para pagar menos Impuesto Sobre la Renta (ISR) ya que no reportan las utilidades percibidas en su totalidad al final de cada período fiscal, argumentan los responsables de la investigación.

Un reporte de la DARA indica que la evasión total por alrededor de 30 millones de lempiras se produjo al hacer una revisión minuciosa de las compras introducidas por estas compañías al término del 2018.

Lociones, ropas y electrónicos

Este es un caso particular donde se mescla la evasión y elusión, la primera figura está penada según el Código Tributario, la segunda no porque los interesados aprovechan los huecos legales que encuentran en las normativas para defraudar el fisco.

Cuando se trata de compras que llegan al país por medio de empresas de paquetería, las estrategias para introducir los productos evadiendo los controles resultan “burdas” o simples.

Así lo establecen las pesquisas, en virtud tal que en la Declaración Única Aduanera (DUA), los importadores describen mercancías distintas a las que aparecen en los paquetes al momento que son abiertos por las autoridades fiscales en los puertos de entrada.

La mayor incidencia de este delito se presenta en las aduanas terrestres del aeropuerto La Mesa, en La Lima, Cortés y en la terminal aérea de Toncontín, en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Hasta el primer trimestre de este año, la DARA ha documentado varios casos donde aparece que los importadores declaran productos como baterías o repuestos para carros, pero resulta que, al revisar las cajas, los oficiales de aforo se encuentran con docenas de lociones, de carteras, productos electrónicos, entre otros.

Hay 600 mil clientes

El principal aliciente de este tipo de defraudación es que un producto adquirido en el “e-commerce” sale más barato, en comparación a las compras tradicionales. Por ejemplo, en una cartera de marca que cuesta 200 dólares en los “shopping” de Miami o Nueva York, el ahorro ronda 750 lempiras por impuestos que no declara al ingresar a Honduras.

Este tipo de tráfico sin control, preocupa a las autoridades ya que en base a casos anteriores, se estaría prestando para el trasiego de armamento, municiones, medicinas clasificadas, joyas y hasta dinero que mueven los carteles del narcotráfico para lavar utilidades en la región o compra de estupefacientes.

Las transacciones por “e-commerce”, se producen a diario en los portales electrónicos, en Google aparecen decenas de direcciones donde se puede ordenar dentro de una gama amplia de bienes mediante pago con tarjeta de crédito.

El año pasado, estas plataformas reportaron un auge del 20 por ciento y calculan que, de seis millones de hondureños, por lo menos, 600 mil hacen compras por medio del comercio electrónico.

No obstante, y por lo general, el comercio “online” se incrementa cada fin de año lo que se traduce en tardanza en los procesos de desaduanaje. Pese a que los destinatarios finales o los clientes de estas empresas no tienen la culpa en la supuesta evasión, son víctimas ya que no pueden acceder a las mercancías adquiridas, sino hasta que culmine la investigación, detallaron las autoridades fiscales. (JB)

