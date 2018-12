Church’s Chicken y Pollo Rey lanzan su campaña Con Parte Ayudas Mucho

Honduras. Grupo INTUR, a través de su marca Church´s Chicken, en alianza con Corporación Multi Inversiones CMI y su marca Pollo Rey, afianzando su compromiso por la seguridad alimentaria y lucha contra el hambre de Honduras, celebran en esta época de compartir el lanzamiento de su campaña “CON PARTE AYUDAS MUCHO”, misma que tiene como objetivo crear un vínculo con sus consumidores para que juntos impacten positivamente en personas de escasos recursos y en vulnerabilidad alimentaria de nuestro país.

A partir del miércoles 12 de diciembre, Church´s Chicken y Pollo Rey ofrecerán a sus clientes por período limitado, su Paquete Especial de 4 muslos y 4 piernas de pollo a tan solo L 259.00, con el cual ambas marcas al mismo tiempo estarán igualando la cantidad de piezas de pollo para donación a las organizaciones sin fines de lucro: CEPUDO y UNITED WAY.

CEPUDO, representante de FOOD FOR THE POOR en Honduras, es una organización no gubernamental que tiene como objetivo servir a la comunidad más pobre de Honduras y ayudar a cubrir sus necesidades más básicas como ser la alimentación. Dentro de las organizaciones que apoyan se encuentran: hogares de niños, comedores públicos, guarderías, hospitales, centros de salud, iglesias, instituciones para adultos mayores, entre otros. CEPUDO brinda asistencia humanitaria a personas en condiciones de extrema pobreza, fortaleciendo un espíritu de solidaridad y auto sostenibilidad.

UNITED WAY HONDURAS, es una organización sin fines de lucro que desde el año 2010 contribuye a cambiar la vida de los hondureños de las poblaciones más vulnerables a través de la salud, educación y estabilidad financiera. Con su enfoque en salud, ha trabajado en alianza con Grupo INTUR en programas nutricionales. A la fecha United Way ha logrado beneficiar a más de 160,000 personas, movilizando a más de 7,000 voluntarios en las diferentes comunidades vulnerables de nuestro país.

Jorge Mejía, Director Comercial de Corporación Multi Inversiones CMI Honduras, expresó: “Nos sentimos muy alagados de unirnos a esta noble causa y ser parte de este lanzamiento de apoyo CON PARTE, AYUDAS MUCHO, que a través de nuestra marca líder Pollo Rey permitirá beneficiar a miles de adultos y niños, cabe mencionar que nuestro compromiso es seguir contribuyendo en favor de estas y otras organizaciones,” concluyó el ejecutivo.

Manuel Morales, Director de Church´s Chicken Honduras, expresó: “Grupo INTUR está comprometido con impactar positivamente en las comunidades donde operamos y en trabajar en pro de la alimentación de nuestro país. Es por ello, que la relación con nuestros proveedores y socios estratégicos como Corporación Multi Inversiones CMI son importantes para el desarrollo de campañas como la que hoy estamos lanzando. Reconocemos que el pollo es un alimento básico en la dieta de los hondureños, con mucho valor nutricional, por lo que estamos contentos de poder unirnos a nuestros clientes para celebrar “lo rico de compartir” y beneficiar a personas de escasos recursos en diferentes comunidades a nivel nacional,” manifestó el ejecutivo.

Esta promoción estará válida por tiempo limitado en los 15 restaurantes de la franquicia Church´s Chicken a nivel nacional, en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortes y La Ceiba.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe