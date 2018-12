Centroamérica y el Caribe se posiciona como una región digital

Centroamérica y el Caribe posicionan como una región digital en este 2018, el número de usuarios de Internet alcanza los 38.9 millones, lo que representa el 56% de la población.

Mucho se ha dicho de que el que ahora no está en digital, simplemente no está, y los datos así lo demuestran, pues ahora la mayoría de las personas tiene toda la información a la mano, en un dispositivo, su celular: el 95% de las personas con acceso a internet de Centroamérica y el Caribe se conectan a la red a través del smartphone y, 8 de cada 10 smartphones en la región utilizan el sistema operativo Android.

El sector más joven de la población es el que transforma el sector tecnológico e impulsa el cambio digital, suponen un 63% de la población de la región. Entre los rasgos principales de esta población están:

Son nativos digitales: dominan todas las tecnologías, suben fotos, se comunican por mensajes y comparten sus experiencias en redes sociales,

Son mobile first: un 85% saldría de su casa sin la cartera antes que sin su celular.

Pasan más tiempo en Internet que viendo TV (el 60% ve películas por internet).

Son conscientes del cambio tecnológico: se preparan para la industria 4.0, pues quieren desarrollar las habilidades necesarias, incluidas las habilidades blandas, que les permitan enfrentar el cambio.

Quieren tener un mayor impacto en sus trabajos: han crecido con computadoras en las casas, con smartphones en las manos y conocen de tecnologías digitales.

Por otro lado, en los sectores vinculados a finanzas (54% vs 46%), retail (64% vs 36%), alimentos y bebidas (73% vs 27%), turismo (65% vs 53%), telecomunicaciones (68% vs 32%), y belleza y cuidado personal (79% vs 21%), las búsquedas realizadas desde móviles superan a las que los usuarios hacen desde sus computadoras de escritorio.

El sector de bancas y finanzas fue otra de las áreas analizadas. Un alto porcentaje de la población de Centroamérica y el Caribe sigue sin estar bancarizada. Además, aunque cerca del 45% de las personas en Centroamérica y el Caribe están ahorrando, muy pocas lo hacen a través del sistema financiero formal.

Las conexiones móviles es otro de los temas estudiados, el cual evidenció que la gran mayoría de estas en la región son realizadas desde una línea prepago.

Dentro de la información específica país, los datos para Guatemala muestran que tiene una población de 17.08M, de los cuales 7.2M son usuarios a Internet, esto representa un 42% de penetración de Internet. Mientras que, 6.8M son usuarios de Internet vía móvil.

Guatemala está entre los países de la región con mayor cantidad de usuarios de Internet, un panorama digital que, sin duda, es clave para las empresas de todos los tamaños que quieren crecer alcanzando a las audiencias correctas en el momento correcto, y con la mayor eficiencia que permite el marketing digital.

Para ver más detalles pueden visitar el siguiente enlace .

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe