Celebre sin olvidarse de proteger su Hígado

Diciembre el mes en el que caemos en los excesos entre celebración y convivencia lo cual pone a prueba la salud de nuestro hígado, que tendrá que procesar mayores cantidades de alimentos y bebidas (muy alta la probabilidad de mayores contenidos de grasa y alcohol), lo que puede incidir no solo en su capacidad de degradar las grasas, sino también en su papel de neutralizador de toxinas del resto del cuerpo.

QUÉ ES EL HÍGADO?

Es la víscera u órgano más grande (aprox. 3 libras, mas sangre llega a 4 lbs.) ubicado bajo las últimas costillas del lado derecho y es la glándula más importante a nivel metabólico.

FUNCIONES PRINCIPALES

Obtención de energía a partir de los alimentos. Procesamiento de Carbohidratos, Grasas y Proteínas: Gracias a la labor hepática es posible el aprovechamiento de los macronutrientes para proveernos de energía. El hígado puede ayudarnos a mantener (en condiciones de ayuno) niveles aceptables de glucosa o energía hasta por cuatro horas (para el sistema nervioso y el sistema inmune). Produce diversas sustancias necesarias para la degradación de los alimentos especialmente de las grasas, por ejemplo la bilis.

Desintoxicación: Es quizá uno de sus papeles de suma importancia, la neutralización y eliminación de sustancias, entre ellas fármacos, hormonas y toxinas.

La formación de factores de coagulación es otra de las funciones importantes del hígado pues gracias a esas sustancias nuestro cuerpo puede controlar o prevenir diferentes tipos de hemorragias.

Cuando exigimos más de nuestro hígado provocamos su envejecimiento disminuyendo su capacidad, por lo que se hace necesario brindarle soporte para su óptimo funcionamiento.

LOS PRINCIPALES PADECIMIENTOS

Hay ciertas condiciones identificadas respecto al hígado, empero hoy también se correlaciona con el Síndrome Metabólico (3 o más condiciones relacionadas al metabolismo) al cáncer del hígado. Cuando la función de “autofagia” que es un proceso de autolimpieza-reciclaje que realizan las células sanas del hígado con lo cual se previene la acumulación de la proteína YAP que a su vez induce cambios en las células del hígado que da por resultado tumores en el hígado. En otras palabras cuando se asocian condiciones del metabolismo como colesterol alto, obesidad, hipertensión, cambios en los niveles de glucosa, puede suceder también un hígado graso y con esto afectar la autolimplieza y dar lugar a tumores hepáticos. (Centro de Investigación Felipe Valencia (España) y Mount Sinai Hospital (NY-EEUU) https://www.nature.com/articles/s41467-018-07338-z

Condiciones frecuentemente indentificadas:

HIGADO GRASO – ESTEATOSIS

Cuando la función hepática se encuentra alterada derivada de la debilidad hepática puede presentarse un almacenamiento desproporcionado de grasa, que a su vez, disminuye aun más las funciones del mismo pudiendo dar lugar a una cirrosis. El hígado graso ésta relacionado al consumo de alcohol, sin embargo, actualmente mantiene mayor relación con el sobrepeso y los triglicéridos.

HEPATITIS

Es la inflamación del hígado, las causas pueden ser variadas por virus, fármacos o sustancias químicas incluyendo el alcohol). De origen viral se conocen 5 tipos A, B, C, D Y E. De éstas las más peligrosas son la B y la C, para la B existe una vacuna como medio de prevención y para la C, no hay todavía curación.

En la hepatitis se ve afectada (según el tipo) en forma crónica o aguda las funciones del hígado, pudiendo dar lugar a una cirrosis.

CIRROSIS

Es la aparición y substitución de los hepatocitos o células normales de hígado por tejido fibroso que altera su función regular. En nuestro medio se deriva principalmente del consumo del alcohol en cantidades altas y por tiempo prolongado, las mujeres son más susceptibles a éste daño, sin embargo, son los hombres quienes más toman por lo tanto es la población con más riesgo. El tejido cicatrizal formado no cumple con las funciones del hígado, incluyendo la coagulación por lo que se presentan trastornos vasculares de presión y sangrado.

MILK THISTLE

Es el ingrediente principal de LIVER HEALTH FORMULA su componente principal es el Silymarin o Silybin un flavonoide el cual tiene la propiedad de desactivar químicamente algunas sustancias que pueden sobrecargar la función hepática, mantiene y eleva los niveles de glutatión una enzima antioxidante muy relacionada a la función hepática; el glutatión se pierde o disminuye por el consumo de alcohol y otras drogas y también es necesaria para la regeneración de hepatocitos o células hepáticas.

Por esa razón Milk Thistle se considera un antioxidante hepático o bien hepatoprotector.

Es más efectivo si se toma conjuntamente con lecitina (la cual contiene un componente llamado fosfatidilcolina) que contribuye a la asimilación intestinal del silymarin y a la vez a la función hepática de degradación o procesamiento de las grasas.

Para lograr la salud hepática hay que tener bien claro que es necesaria una alimentación adecuada (especialmente baja en grasa) que no sobrecargue las funciones del hígado, esto significa que podemos celebrar y darle el gusto al paladar, sin caer en excesos, así como evitar el abuso de ciertos fármacos incluyendo los anticonceptivos orales en mujeres y los esteroides en hombres. También evitar el abuso de fármacos comunes como los anti-inflamatorios y los analgésicos.

