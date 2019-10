Celebran en Guatemala II Campeonato de Porrismo

Guatemala. El porrismo es una disciplina que domina 3 ramas importantes: el baile, la música y la gimnasia, y donde los participantes deben realizar varias acrobacias y movimientos gimnásticos de manera sincronizadas en una coreografía. Con el deseo fomentar el lado artístico y disciplinado de los niños y adolescentes en Guatemala, el IRTRA en alianza con ANAP, Asociación Nacional de Porrismo de Guatemala, ha organizado esta actividad para que poder brindarle al público guatemalteco un evento de calidad internacional.

Los 530 jóvenes que participaron de la competencia demostraron sus habilidades en esta disciplina sobre el MAT, alfombra con material especial para realizar acrobacias gimnásticas sin crear lesiones en las articulaciones, en donde pusieron a prueba su coordinación, sincronía y trabajo en equipo.

Cada finalista obtuvo un puntaje proporcionado por un jurado conformado de 7 personas, 4 guatemaltecas, 2 costarricenses y 1 colombiano, la premiación se dio a los primeros tres lugares de las categorías de Baby Junior, Mini Junior, Mini Junior All Stars, Junior colegial, Junior All Star, Senior All Star, Open all girl, Open COED, Cuartetos y Parejas.

“El IRTRA crea actividades por y para los guatemaltecos, somos la única empresa que contamos con staff 100% del país, por eso creemos en el talento que nosotros los chapines tenemos y deseemos fomentarlo creando ventanas de oportunidades para las generaciones futuras.” Comentó Georgina Pontaza, directora teatral del Teatro Fantasía. Agregó “Los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales y así poder asistir a todas las actividades que aquí y en todos los parques del IRTRA tenemos para ustedes.”

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe