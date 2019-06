Cáncer de próstata es el que más afecta a los hombres

El Dr. Juan Pablo Barés Weeden, del Centro Hemato- Oncológico Panamá, concluyó que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres, y la detección temprana mediante pruebas podría reducir los riesgos de mortalidad.

El cáncer de próstata se origina cuando las células de dicha glándula, que produce parte de líquido que conforma el semen, comienzan a crecer sin control.

En los últimos 10 años, la tasa de mortalidad se ha mantenido sin variación, de 14-16 casos por 100 mil habitantes, por lo que se esperan alrededor de 800 pacientes nuevos cada año, aseguró el oncólogo Juan Pablo Barés Weeden; se recomienda hacerse exámenes de detección temprana en pacientes con factores de riesgo.

El cáncer de próstata desde etapas iniciales se diagnostica mediante el análisis del antígeno prostático específico (PSA) y la prueba del tacto rectal. Esto podría reducir la posibilidad de morir por la enfermedad o evitar que la misma se propague a otros órganos, indicó el oncólogo Juan Pablo Barés. La población que se pudiera beneficiar de las pruebas de detección temprana (tamizaje) son los hombres a partir de los 50 años, pacientes de raza afroamericana y aquellos con familiares que han desarrollado la dolencia. Él recomienda que el médico de cabecera o urólogo, discuta con el paciente la conveniencia o no, de hacerse este examen y cuáles son sus posibles consecuencias. No se debe hacer tamizaje de cáncer de próstata en la población general de forma indiscriminada.

Entre los síntomas de alarma que ameritan ser evaluados están: obstrucción urinaria, problemas para orinar, disminución del chorro urinario, orinar mucho en las noches, sangrado en orina o semen. El Dr. Barés explicó que muchos hombres se rehúsan a hacerse el tacto rectal y solo se hacen el PSA por machismo, pero es importante hacerse los dos exámenes porque se complementan entre sí, ya que mediante el tacto rectal se pueden detectar lesiones o afectaciones del área que pueden indicar cáncer de próstata o cáncer rectal. Si se detecta una elevación anormal de PSA en la sangre, su médico de cabecera o urólogo le puede recomendar algunos estudios como ultrasonido prostático o MRI de la próstata para confirmar, o hacer biopsia según criterio ya que puede haber células malignas de la glándula prostática, según indican las guías médicas. “Yo me detecté cáncer de próstata por medio del PSA, hace 2 ó 3 años, porque mi prueba de tacto rectal resultó normal. Mi urólogo me recomendó biopsia que lo confirmó y me recomendó cirugía. Recibí tratamiento y sigo laborando como oncólogo atendiendo a pacientes”, dijo el Dr. Barés.

El Centro Hemato Oncológico Panamá, centro especializado en cáncer, ofrece los exámenes de detección temprana, y ofrece diferentes tratamientos para tratar esta enfermedad, entre estos están: la hormonoterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia y radioterapia, que se dan según el criterio y recomendación del especialista, y basados en normas internacionales.

El Centro Hemato- Oncológico Panamá es un grupo multidisciplinario que busca mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer y enfermedades de la sangre, con personal altamente calificado, de experiencia, que en el momento de su fundación en 1994 sus fundadores fueron pioneros en tratamientos de cáncer y enfermedades de la sangre. El Centro ofrece un servicio integral de tratamiento en sus aspectos psicológico, social y espiritual.

Fuente. Centro Hemato- Oncológico Panamá