Únete al Club del Ahorro para alcanzar tus propósitos del 2024

Nicaragua. Inicia este nuevo año cultivando el hábito del ahorro al unirte al Club del Ahorro de BAC y Dele Peso a sus Pesos, una iniciativa que, durante siete años, ha posibilitado una gestión financiera más efectiva para quienes optan por este plan de microahorros.

Como miembro del Club del Ahorro puedes iniciar tu plan con cuotas de C$250 córdobas o U$5 dólares por quincena y aumentarlas gradualmente cada mes. La novedad para el 2024 es que la meta ha aumentado ligeramente en córdobas; ahora el objetivo es ahorrar C$11,500, mientras que el monto en dólares se mantiene en US$500.

Para abrir tu cuenta, solo tienes que completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://www.baccredomatic.com/es-ni/personas/cuentas/ahorros/club-del-ahorro/solicitud. Al finalizar, recibirás un número de solicitud con el cual podrás dirigirte al área de Servicios Bancarios de la sucursal de BAC más cercana, junto con tu cédula de identidad y una referencia personal.

Si ya formaste parte del Club del Ahorro en años anteriores, es importante destacar que puedes seguir utilizando la misma cuenta, ya sea en córdobas o dólares.

“Como banco comprometido con ofrecer soluciones financieras de triple valor, trabajamos en iniciativas que fomenten el bienestar de nuestros clientes a través de una sana administración de sus finanzas, por ende, establecemos nuevamente alianza con Dele Peso a sus Pesos, para poner a la disposición la cuenta Club del Ahorro, una herramienta útil para optimizar las finanzas personales”, expresó Alba Aguirre, Jefa de Sostenibilidad y Comunicación de BAC Nicaragua.

Una historia inspiradora proviene de uno de los participantes del Club del Ahorro en la edición del 2023. Lisseth Baltodano, de Managua, quien decidió unirse con su hijo de 3 años, destaca la importancia del ahorro como ancla para el futuro. «El ahorro es el pilar que te permite proveer para las necesidades futuras o resolver emergencias; por esta razón, decidí comenzar en el Club del Ahorro», expresó.

La experiencia no solo fue financiera, sino también educativa. Lisseth compartió: «Aunque mi hijo sea chiquito, le fui explicando la importancia de ahorrar. Si a los 3 años pudimos lograr un buen ahorro, de aquí a muchos más podemos ahorrar para el viaje de sus sueños, para la universidad y maestría que anhele».

Gisella Canales, fundadora de Dele Peso a sus Pesos, incentivó a que más personas se unan y vivan la experiencia del microahorro: “Es importante recordar que estas metas son propuestas; tú puedes adaptarlas según tu capacidad de ahorro. Es decir, no te limitan; puedes ahorrar más. Si una quincena no lograste el monto propuesto porque pasó algo inesperado, no pasa nada. En la siguiente quincena podés reponerlo. Solo tratá que no se haga costumbre”, compartió Gisella Canales, fundadora de Dele Peso a sus Pesos.

El plan de ahorro podés consultarlo los siguientes links:

Ahorro en córdobas: https://delepesoasuspesos.com/calendario-cordobas-club-del-ahorro-2024

Ahorro en dólares: https://delepesoasuspesos.com/wp-content/uploads/2017/09/Calendario-d%C3%B3lares-Club-del-Ahorro-2024.pdf

El Club del Ahorro, destinado a asalariados, universitarios, trabajadores por cuenta propia, emprendedores y amas de casa, demuestra que es posible ahorrar independientemente de los niveles de ingresos. Apuesta por pequeños pero sólidos pasos que te acercarán a tu meta de ahorro al finalizar el 2024.

Fuente. Bac Nicaragua