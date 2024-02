Síndrome de Guillain-Barré: un trastorno neurológico que afecta más a los hombres

Tratar cualquier enfermedad viral o bacteriana de manera adecuada puede evitar complicaciones en la salud humana, y esto a su vez evita el trastorno neurológico de Guillain-Barré, un síndrome que se incrementó en Guatemala en diciembre de 2023 principalmente en hombres. Prevenirlo y tomar medidas adecuadas de higiene y salubridad es una de las alternativas para evitar contraerlo, así lo detalla la doctora Nancy Sandoval, médica internista e infectóloga del Departamento de Medicina Interna del Hospital Roosevelt.

La doctora Sandoval al hablar del síndrome de Guillain-Barré (SGB) expresa que es una enfermedad rara que ataca parte del sistema nervioso periférico. Esto provoca inflamación de los nervios, lo que puede causar debilidad muscular, hormigueo e incluso parálisis temporal en algunas partes del cuerpo. En casos más graves, el SGB puede afectar la capacidad de respirar y requerir atención médica urgente.

«La higiene es clave. Lávate las manos regularmente para prevenir infecciones que puedan causar el síndrome de Guillain-Barré.»

En medio de una emergencia sanitaria, las dudas y especulaciones comienzan a surgir en la población guatemalteca, al punto que se llegó a correr el rumor que este síndrome proviene del consumo de algunas carnes y líquidos.

Pero realmente, ¿qué provoca el síndrome de Guillain Barré?, ¿es el agua o el pollo sus factores detonantes? Estas y otras dudas las resuelve la infectóloga Nancy Sandoval, quien nos detalla sobre la enfermedad y cómo prevenirla.

¿A qué se le atribuye el síndrome de Guillain Barré?

Hasta el momento se desconocen las causas que lo provocan. Pero sí existen datos que demuestran que se puede predisponer, por ejemplo, microorganismos tóxicos como infecciones respiratorias superiores y gastroenteritis, que en el caso de Suchitepéquez se relaciona más a un evento de saneamiento ambiental, puesto que algunos pacientes dan positivos a microorganismos como el Campylobacter sp, que tiene su origen en la manipulación inadecuada de alimentos a la hora de su preparación.

¿Este trastorno es contagioso?

Guillain Barré no es una infección, no es una enfermedad que se contagie, es una enfermedad neurológica, pero si se ha comprobado que 6 de cada 10 personas que la presentan, en el pasado han tenido antecedentes de infecciones gastrointestinales o respiratorias, así también han presentado cuadros que han dado positivos en Zika, Dengue y Chikunguña y Covid 19, “pero hasta el momento estos son motivos de estudio, no hay confirmación”.

“Quiero aclarar algo y es para que las personas no se alerten, no por presentar estos cuadros clínicos en mención, son candidatos directos para padecer Guillain Barré”.

¿Son los alimentos los detonantes del Guillain Barré?

No. Aquí el problema es la contaminación cruzada en la que se prepara los alimentos. “Por ello se recomienda que, si manipula carnes y verduras, no utilizar el mismo cuchillo y tabla para cortar ambos productos”. De preferencia, utilice agua clorada, potable o hervirla. Antes de consumir los vegetales se deben lavar con abundante agua, secarlos y guardarlos en un lugar limpio y seguro.

¿Qué debo hacer si presento este tipo de neuropatía periférica?

Lo primero es acudir al centro de salud para ser evaluado y obtener un diagnóstico clínico, el cual se complementa con estudios que confirmen el trastorno. “Hasta el momento no hay un tratamiento para el Guillian Barré, pero sí existen procedimientos que ayudan a cortar en la medida de lo posible el cuadro que el paciente presenta”.

¿En cuánto tiempo se cura el Guillain Barré?

La mayoría se logra recuperar de manera pronta, toda vez cuente con un tratamiento que ayude a contrarrestar estos anticuerpos. No obstante, quienes sufren un daño en la raíz nerviosa de manera profunda, estos podrían tener una recuperación más prolongada de hasta un año, ya que esto conlleva tratamientos de fisioterapia, apoyo psicológico y sin duda el acompañamiento de la familia.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reporta 72 casos de la enfermedad neurológica con parálisis flácida en Guatemala, las cuales las atribuye al síndrome de Guillain-Barré, el cual inició en la Costa Sur. Los departamentos afectados son Suchitepéquez, Retalhuleu, Huehuetenango, Quetzaltenango, Guatemala y Sololá.

Fuente. Dra. Nancy Sandoval, médica internista e infectóloga del Departamento de Medicina Interna del Hospital Roosevelt.