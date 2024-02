QRoo: quejas de los hoteleros por la pobre promoción turística para Chetumal

Tiempo de lectura estimado: 2 minutos

México. Los hoteleros y el sector comercial de Chetumal lamentan la poca promoción turística para la zona sur de Quintana Roo. La presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano de Othón P. Blanco, Noemí Canto de Conde, considera que siempre han sido el “patito feo” del estado.

“No sé porque siempre hemos sido el ‘patito feo’ del estado, pero de todas maneras hacemos lo posible para que mejore”, señaló Canto de Conde, según lo recoge NotiCaribe.

Sin embargo, esperan que para Semana Santa logren la ocupación que tuvieron en la temporada de invierno cuando alcanzaron el 70% en promedio. Así mismo, aseguró Canto de Conde que Chetumal tiene un gran potencial y “no vemos estrategias de promoción y no se difunde para lograr que los visitantes permanezcan en la ciudad”, señaló.

Como lo informó REPORTUR.mx, recientemente los empresarios del sur del estado de Quintana Roo manifestaban la necesidad de crear proyectos sólidos que tengan un diagnóstico para detonar el turismo, aprovechando sus atractivos naturales, señaló en su momento el diputado de Chetumal, Julián Ricalde Magaña.

“Lo que no debe de ser es que sean programas ocurrentes, que no tengan un impacto o que este impacto no pueda ser medido y que de alguna manera la gente se sienta desesperanzada, luego el chetumaleño se esperanza de proyectos que no fructifican. Y cuando se ve algo serio no se tiene la confianza, por eso se requieren cosas que parta de la base de un diagnóstico y que vayan ayudar”, comentó en su momento Ricalde.

Fuente: Reportur.mx