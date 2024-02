Ingenio Monte Rosa impulsa crecimiento de jóvenes profesionales

Nicaragua. El deseo de desarrollar una carrera laboral exitosa que les permitiera lograr un mayor crecimiento personal y profesional fue el factor común que impulsó a tres jóvenes ingenieros nicaragüenses a formar parte del programa “Trainee”, una iniciativa que brinda oportunidades a jóvenes profesionales para formarse integralmente y que puedan asumir cargos de liderazgo con ADN de la cultura Pantaleón.

Ingenio Monte Rosa pertenece al grupo Pantaleón, una empresa líder en la industria azucarera que opera en cinco países: México, Guatemala, Nicaragua, Chile y Estados Unidos, con más de 170 años de historia, dedicado al procesamiento responsable de caña de azúcar, mieles, alcoholes y energía eléctrica a partir de biomasa; el cual destaca entre los diez grupos azucareros más importantes de Latinoamérica y promueve desde hace más de 20 años el programa “Trainee” para que mujeres y hombres jóvenes profesionales puedan desarrollarse en sus operaciones.

A los 23 años, recién graduado en Ingeniería Eléctrica, Denis Tinoco Espinoza recibió en septiembre de 2022 una invitación que él considera como la oportunidad de su vida. Proveniente del Ingenio Monte Rosa a través de las redes sociales, la convocatoria estaba dirigida a mujeres y hombres jóvenes recién egresados de carreras relacionadas con el sector agroindustrial, sin importar su experiencia previa, para unirse al programa de entrenamiento «Trainee» y comenzar su carrera profesional dentro de la empresa.

Desde que se unió al programa, Tinoco, originario de Estelí, ha experimentado una transformación significativa. Describe cómo ha evolucionado de ser un técnico a un profesional más estratégico, gracias al enfoque del programa en la integración de jóvenes en roles de liderazgo y en proporcionar un espacio para el aprendizaje diario de personas con más experiencia, lo que le ha permitido obtener nuevos aprendizajes relacionados a administración de empresas y logística, ingeniería civil, estructural, química y mecánica, lo que para él significa una formación integral.

“Este programa busca integrar a jóvenes profesionales a la organización para que podamos asumir cargos de liderazgo en diversas áreas. No es un programa en el que te andan de la mano enseñándote cómo hacer las cosas, pero sí te dan el espacio para que en el día a día aprendas de las personas que tienen mayor experiencia y también aportes tus conocimientos”, expresó Tinoco Espinoza.

Oportunidad para hombres y mujeres

Este programa de entrenamiento para jóvenes profesionales promueve la inclusión de mujeres en áreas de liderazgo y/o especialización tecnica sin distinción de género. Linda Fitoria Alvarado, de 24 años y originaria de Managua, es ingeniera química y valora positivamente el impacto del programa en sus primeros pasos profesionales.

“Este programa me ha brindado la oportunidad de crecer como persona y profesional porque he madurado como joven, pero también he desarrollado habilidades de liderazgo que antes no tenía. He aprendido a mejorar mi comunicación interpersonal con personas de diferentes áreas de la empresa y esto me ha permitido lograr un aprendizaje continuo con todo el equipo”, mencionó Fitoria.

Búsqueda de la excelencia profesional

Para Oscar Mercado Siles, ingeniero mecánico de 23 años originario de Masaya, el ser parte del programa “Trainee” del Ingenio Monte Rosa representa una valiosa oportunidad de crecimiento en la dinámica de la industria azucarera de Nicaragua. Desde enero de 2023, ha desarrollado habilidades de liderazgo, planificación y coordinación para trabajar en equipo.

“Este programa es una búsqueda de la excelencia a través del aprendizaje continuo. Todos los días aprendemos algo nuevo que viene a consolidar nuestros conocimientos y fortalecer nuestro perfil profesional. Aquí la meta de uno, es la meta de todos y por eso el trabajo en equipo es la clave. Esto es parte de lo que he aprendido en mi formación dentro del Ingenio Monte Rosa”, comentó Mercado Siles.

Los tres jóvenes “Trainee” coinciden en que este es un programa desafiante pero altamente enriquecedor. Cada día, se enfrentan a nuevos retos que contribuyen a su crecimiento personal y laboral, permitiéndoles desarrollar competencias y habilidades clave para la vida.

“Para el Ingenio Monte Rosa, esta iniciativa es una apuesta por el futuro de los jóvenes profesionales de los países donde operamos. Nos hemos convertido en una empresa que promueve y cultiva el talento joven. Desde Pantaleón, promovemos el desarrollo transformando los recursos responsablemente y potenciando las capacidades de hombres y mujeres jóvenes profesionales afines a nuestra industria”, indicó Dalia Jiménez Castro, Gerente de Recursos Humanos del Ingenio Monte Rosa.

Fuente. Ingenio Monte Rosa