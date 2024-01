Griselda: Sofía Vergara confiesa que sus personajes están limitados por su acento colombiano. En una reveladora entrevista con el diario Los Angeles Times, Sofia Vergara, conocida por su papel icónico como Gloria Delgado-Pritchett en Modern Family , compartió sus desafíos en la industria del entretenimiento debido a su acento colombiano. Aunque ha alcanzado el estrellato y es una de las actrices mejor pagadas en Estados Unidos, Vergara señala que aún enfrenta limitaciones en los roles que puede interpretar. La actriz, que actualmente protagoniza la serie de Netflix, Griselda – 73%, donde interpreta a Griselda Blanco, la famosa narcotraficante colombiana, ha buscado activamente personajes en los que su acento no sea un obstáculo, sino una ventaja. La serie, que debutó el 25 de enero de 2024, ha sido elogiada por la transformación de Vergara en el papel de Blanco. Qué dijo Sofía Vergara sobre su acento?. «Siempre estoy buscando personajes porque no hay muchos que pueda interpretar con este estúpido acento», expresó Vergara al Los Angeles Times. «No puedo interpretar a un científico ni estar en ‘La lista de Schindler’. Mis papeles como actriz son algo limitados». Fue después de ver el documental Cocaine Cowboys en 2006 que a Vergara se le ocurrió la idea de interpretar a Griselda Blanco. Aunque inició su carrera en Modern Family en 2009, mantuvo a Blanco en sus pensamientos, estudiándola a lo largo de los años. «Leí cada libro, cada artículo, cada nota nueva que apareció en Internet», compartió Vergara, destacando la dedicación que puso en prepararse para este papel desafiante. Griselda Blanco, también conocida como «La Madrina» y «La Viuda Negra», lideró una red de cocaína antes de ser asesinada en 2012 en Medellín a los 69 años. La interpretación de Vergara ha sido elogiada por su autenticidad y compromiso con el papel, a pesar de los desafíos del acento y la complejidad del personaje. En cuanto a su carrera, Sofía Vergara se ha destacado no solo como actriz sino también como empresaria y embajadora de marcas. Desde 2020, ha sido jueza en el programa de talentos America’s Got Talent. Además, ha incursionado en el mundo de la moda con su propia línea de ropa para Kmart y ha sido rostro de marcas reconocidas como Pepsi y CoverGirl desde 2011.