Air Europa presenta sus nuevos Boeing 787 y hangar en Barajas

Air Europa ha recibido ya dos de los cinco Boeing 787-9 contratados, los cuales ha presentado con un vuelo sobre Salamanca con la participación de Boeing y Aercap.

Los días 2 y 15 de diciembre de 2023 Air Europa recibió en Charleston dos nuevos Boeing 787-9, los matriculados EC-ODH y EC-ODI. Ambos son propiedad de Aercap, empresa que también alquilara los B-787-9 y B-737-8 MAX que se entregarán a Air Euepa este año 2024. El primero de ellos, EC-OEM, presumiblemente entre los últimos días de enero y los primeros de febrero.

Se trata de unos aviones que Air Europa había adquirido hace unos años, pero cuya entrega tuvo que cancelar con varios de ellos ya construidos. Los 737-8 fueron finalmente entregados a la canadiense Flair, y los B-787 almacenados en varios aeropuertos estadounidenses.

Una vez la situación financiera de Air Europa mejoró, en una operación a tres bandas, Air Europa, Boeing y Aercap, la aerolínea firmó un acuerdo con la empresa de leasing para incorporar seis B-787 y 10 B-737 MAX. Los B-787 son los mismos que ya se habían fabricado para Air Europa, pero están recibiendo nuevas matrículas, una vez que las asignadas originalmente caducaron durante el almacenamiento.

Para la presentación de estos aviones, Juan José Hidalgo reconoció que se había hablado sobre llevar invitados a la entrega del primero de estos B-787, pero que Boeing no podía garantizar la fecha de entrega, por lo que se decidió hacer este acto posteriormente.

Tras un vuelo en el EC-ODI sobre Salamanca, en el que las nubes no dejaron ver Villanueva del Conde, donde nació Juan José “Pepe” Hidalgo, y unas esperas por tráfico en el aeropuerto / base aérea de Matacán, el momento más excitante fue una pasada a 150 pies (46 metros) sobre la pista.

Tras el aterrizaje, los invitados fuimos llevados al nuevo hangar de Globalia Mantenimiento, el cual comenzará a recibir aviones (B-787 de Air Europa en un principio) a finales de marzo o principios de abril, una vez se complete el proceso de certificación ante AESA.

En el acto siguiente, en el que intervinieron Juan José Hidalgo; Sergio Ramos, director de ventas de aviones comerciales de Boeing para España e Israel; y Peter Anderson, director comercial jefe de Aercap, se unieron a los invitados el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y el ex ministro y ex presidente de Castilla La Mancha, José Bono.

Hidalgo, en sus palabras, ha destacado que Air Europa es una aerolínea “viable” y que “podría salir adelante por sí misma”. También adelantó que en 2023 ganó 120 millones de euros.

En referencia a los Boeing 787 y B-737 MAX, además de señalar que los MAX que van a recibir son una versión diferente al de Alaska Airlines que tuvo ese “pequeño incidente”, habló de las negociaciones con Aercap. En el futuro el B-737 MAX será la única variante de la familia en servicio con Air Europa, sustituyendo a todos os B-737-800 actualmente en servicio.

Comenzó con un par de cifras sobre los seis B-737-8: Los 200 millones de dólares que cuesta cada uno y que eso: “Quiere decir que han puesto en manos nuestras un riesgo económico de más de 1.200 millones. Es porque han confiado con nosotros. Nosotros hemos comprometido con ellos, es un buen negocio para ellos, 12 años de tenerlos a nuestro servicio y pagarles mensualmente el leasing”.

De los Boeing 787, destacó que con los que están recibiendo llegarán a los 30 aviones, 11 de la versión 8 y el resto de la 9: “Una flota verdaderamente considerable, poderosa, moderna e incomparable con la de ninguna otra compañía del mundo. Porque habrá compañías más grandes, mayores, pero no tan bien hechas y tan eficientes. Creo que en el mundo no hay ninguna compañía también pensada tan eficiente”.

Habló también de los malos momentos de la aerolínea, del “rescate” que para él no fue tal, fue un crédito: “no nos dieron nunca un euro, siempre nos dieron un crédito, un crédito con grandes intereses que estamos cumpliendo puntualmente”. Agradeció el gran trabajo de muchos en esos momentos y a la hora de tirar de la aerolínea para mantenerla. También para completar las negociaciones para incorporar estos aviones.

También agradeció a Javier Marín de Aena por su apoyo a la hora de crear el gran hub de Air Europa en Barajas y el nuevo hangar: “Yo le decía si quiero una compañía grande, si quiero ser de verdad grande tengo que tener un gran centro de mantenimiento porque yo no puedo tener a la gente trabajando fuera por el frío, por la nieve; que para cambiarme un motor tardan cuatro días. Yo quiero tener algo para que sean eficientes, que no me pasen frío los empleados y que puedan trabajar cómodamente las 24 horas del día”.

Del hangar significó como primero hubo que solventar unos problemas medioambientales. Como una vez iniciadas las obras, la empresa contratada quebró. Y luego llegó el COVID-19. Al final más de diez años desde el inicio hasta la apertura.

El hangar está llamado a convertirse en centro de referencia europeo para el mantenimiento del Boeing 787 con el apoyo de Boeing, si bien también tendrá capacidades para otros modelos, como por ejemplo el Airbus A330.

Sobre el futuro, después de señalar, como hemos citado, que en 2023 han tenido un beneficio de 120 millones de euros; anunció un mayor crecimiento de flota y rutas. Con todo ello, auguró un 2024 aún mejor que 2023.

Tras Hidalgo tomó la palabra Sergio Ramos de Boeing, el cual comenzó felicitando a Air Europa por la llegada de los nuevos B-787, los primeros que incorpora desde 2020 (sin contar los alquilados de Norse Atlantic).

Hizo referencia a un documental sobre la vida de Hidalgo que vio a bordo de un Boeing 787 de Air Europa hace unos años: “De hecho, en Seattle, siempre que alguien me pregunta sobre Europa, yo les recomiendo que lo vean porque explica muy bien cómo es la vida de Pepe y cómo ha conseguido forjar esta gran compañía. Yo lo único que haría, porque desde luego con lo que hemos visto en los últimos años, sería una segunda parte. Después de ver todas las dificultades a las que se han enfrentado Pepe, Europa y el mundo en estos años, es increíble ver cómo después de cada golpe se levanta más fuerte y consigue volar más alto. Así que felicidades por esto”.

Tras él, llegó el turno de Peter Anderson de Aercap. “A través de su liderazgo, Pepe, y el trabajo y dedicación de tú equipo, Air Europa ha podido superar dichos retos. Una recuperación como la de Europa no se produce de la noche a la mañana; sin duda hace falta liderazgo es la dedicación y resiliencia del equipo”.

También destacó que en su trabajo como representante de la empresa propietaria del mayor número de aviones comerciales del mundo y con más de 300 clientes repartidos por todo el mundo: “Tengo el privilegio de tener la oportunidad de conocer a muchos equipos, pero puedo decir con confianza que aún no he visto una aerolínea con un equipo más dedicado que Air Europa”.

Finalmente, Javier Marín recordó cómo, con la crisis económica de 2012-2013, muchas aerolíneas redujeron sus vuelos o los cancelaron. En Ese momento Hidalgo apostó por Madrid y crear un gran centro de conexiones. Con este, Air Europa creció significativamente por encima de otras muchas aerolíneas en el aeropuerto cuando llegó la recuperación.

Marín hizo referencia también al reciente anuncio de que Aena, en 2023, ha superado la cifra de 283 millones de pasajeros, batiendo el récord de 2019, y que Madrid Barajas superó los 60 millones, cifra que ya había alcanzado en 2019.

De esas cifras, destacó, unos 17 millones viajaban en aviones de Air Europa, y 10 millones de ellos pasaron por Madrid, una clara indicación del éxito del hub madrileño de Air Europa.

Tras estos discursos, Hidalgo retomó la palabra señalando, entre otras cosas que: “Dentro de 12, 16, 18, o de 22 años, no sé quién va a ser el responsable del accionariado de Air Europa, pero sea quien sea, pase lo que pase, Air Europa tiene vida propia y no necesita nada más que que la dejen caminar como está”.

Fuente: FlyNews.