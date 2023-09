Tus uñas pueden estarte advirtiendo enfermedades

Las uñas protegen la punta de los dedos y ayudan en las tareas cotidianas pero además son un chivato de algunos problemas de salud. Compuestas por capas laminadas de queratina, las uñas sanas son lisas, sin marcas ni surcos y de un color uniforme, sin manchas ni decoloración.

UÑAS CON ESTRÍAS

Longitudinales: Son las más habituales, y uno de los primeros motivos de consulta. En realidad, no tienen ningún significado patológico. Aparecen a menudo con la edad, a partir aproximadamente de los 60 años, y su origen es, habitualmente, hereditario. No existe un tratamiento específico y eficaz para acabar con las estrías, aunque algunas casas cosméticas cuentan con geles que forman una pequeña capa que ópticamente aporta uniformidad a la uña. Sin embargo, este producto no puede cambiar su naturaleza.

Transversales o Líneas de Beau: Se dan tras una alteración en el crecimiento de la uña. Las causas pueden ser procesos febriles agudos, alteraciones nutricionales o utilización de fármacos citotóxicos, aunque también por enfermedades graves.

UÑAS BLANDAS Y DÉBILES

Finas, sin consistencia: Puede deberse a enfermedades crónicas, reumáticas, etc. Se rompen con facilidad o les sale una «rajita» (Onicorresis). Ocurre a menudo por meter, de forma repetida, las manos en agua, sobre todo a partir de una edad.

SEPARACIÓN POR CAPAS

Llamada Onicosquisis Lamelar, se produce a partir de los 50 o 60 años, por el mismo motivo antes expuesto: un exceso de lavado de manos. Excepto el eliminar este exceso, no existe remedio.

COLOR AMARILLO

Se puede deber al abuso de lacas, a infecciones por hongos o bacterias, o también por Psoriasis.

UÑAS ENCARNADAS

Una patología asociada a menudo a los jóvenes, su causa es eminentemente hereditaria, como la mayoría de las enfermedades ungueales. Ocurre cuando la uña se clava en la carne, inflamándola. Solución: Llevar un zapato menos apretado y evitar los que acaban en punta; no recortar los picos de la uña del dedo gordo del pie, hay que dejar los bordes y cortarla preferentemente en forma cuadrada; empapar un algodón en antiséptico y colocar en dichos bordes, entre la uña y la carne. La longitud adecuada de la parte «blanca», sobresaliente, debería ser de 1 milímetro.

HONGOS (MICOSIS)

Un error muy común es pensar que todas las enfermedades de las uñas están producidas por hongos, aunque sí son la causa más frecuente. Incluso para los mismos dermatólogos puede resultar difícil en ocasiones el diagnóstico de micosis en esta parte de la anatomía. Posibles pistas de una uña infectada por hongos:

1. Cambio de color distal (de la parte libre o blanca): A menudo puede aparecer una zona amarillenta o blanquecina.

2. Hiperqueratosis: La uña se separa, debido a engrosamiento en algunas zonas de la uña.

3. Formación de un polvo debajo de la uña

Pueden darse las tres causas o de forma aislada, e incluso estas manifestaciones no tienen por qué indicar hongos en todos los casos.

MICROTRAUMATISMO

Por presión con el calzado o por realizar algunos deportes agresivos, como correr o jugar al tenis, en ocasiones las uñas «mudan», o aparecen rayitas violáceas o amarillentas. La única repercusión es estética y el problema desaparece por sí solo si abandonamos ese hábito o deporte.

MANCHAS BLANCAS

Que el origen es una falta de calcio es falso. Las pequeñas manchitas blancas se deben a leves microtraumatismos cerca de la cutícula, por gestos tan sorprendentes como meterse las manos en los bolsillos de unos vaqueros ajustados. En cambio, cuando hablamos de manchas blancas grandes, puede ser síntoma de insuficiencia renal o cirrosis.

UÑAS MORDIDAS (ONICOFAGIA)

Además de los problemas estéticos que ocasiona, morderse las uñas puede alterar la forma de los dientes o afectar a la salud ungueal: estas no crecen bien por el continuo mordisqueo al que son sometidas, y se crean microtraumatismos a lo largo de todo el lecho ungueal (la parte que se encuentra bajo las uñas), alterándose así su anatomía. También se ocasionan daños alrededor de la uña, pequeñas heridas que hacen que el dedo se inflame y duela.

FALTA DE PROTEÍNAS

En realidad, si seguimos una alimentación correcta, no haría falta tomar suplementos nutricionales para reforzar las uñas, el problema es que actualmente comemos mal: en ese caso la nutricosmética para cabello y uñas débiles puede ayudar. El calcio, que siempre se ha pensado interviene en la dureza de la uña, no tiene relevancia en la misma: en cambio sí la tienen las proteínas: hay que tomar la cantidad adecuada de las mismas para lucir unas uñas saludables.

