Tulum pierde ingresos al cerrar por reformas en la zona arqueológica

México. El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo (AMATUR), Sergio González Rubiera, reconoció que el cierre de la zona arqueológica de Tulum por una semana les afectará en ventas, pero considera que es sumamente necesario que se le dé mantenimiento.

Lo anterior, publica Noticaribe, se da luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Quintana Roo anunciara el cierre del sitio del 15 al 22 de mayo por la remodelación de la unidad de servicios, debido al desplazamiento que tendrán los camiones de carga y con el fin de evitar poner en riesgo a los visitantes.

“Nos va a afectar en ventas, pero no pasa nada porque son 7 días; Tulum es un destino que se vende mucho, pero es súper necesario el rescate del sitio arqueológico. Yo muchas veces he dicho que los sitios arqueológicos, que son un gran patrimonio y un enorme atractivo turístico, deben ser puestos en valor y prácticamente han estado abandonados y no se habían ocupado de ellos”, refirió.

La razón fundamental es prevenir cualquier accidente debido a la circulación de maquinaria pesada y camiones en la fase de reconstrucción de la infraestructura.

Fuente: Reportur.mx