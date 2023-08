TSE declara improcedente demanda en contra de candidatura presidencial de Nayib Bukele

El Salvador. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró el viernes, improcedente una demanda presentada por la Unión Nacional Opositora (UNO) en contra de la candidatura presidencial del actual mandatario Nayib Bukele.

Cuatro de los 5 magistrados del TSE fundamentaron su decisión en el sentido que existe una «errónea comprensión del control difuso de la constitucionalidad», y manifestó no tener competencia sobre lo solicitado por la UNO.

Entre los argumentos que los abogados Víctor Manuel Mejía Urbano, José Osvaldo Lemus Lozano y Rafael Antonio González Garcíaguirre -representantes de la UNO-, expusieron en su solicitud de inaplicabilidad está que la sentencia 1-2021 que emitió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) «violenta en estricto orden el texto mismo de la Constitución».

Según la UNO, la Carta Magna establece la prohibición de una reelección continuada para el cargo de presidente de la república. El viernes, en conferencia de prensa, González Garcíaguirre fue cuestionado sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional que permitió la candidatura presidencial, a lo que se limitó a decir que «no puede violentar el texto de la Constitución en una sentencia».

Otro argumento que expone el TSE en su fallo es que como tal el periodo de inscripciones de candidaturas a presidente y vicepresidente de la república no está habilitado, y por tanto no puede emitir una opinión basada en un supuesto, ya que el presidente Nayib Bukele no ha entregado ninguna documentación con intención manifiesta de competir por la reelección.

El TSE aclara que el periodo mismo se habilitará un día después de la convocatoria general de elecciones, que se ha fijado para el próximo 6 de septiembre, por tanto, el periodo se abre el 7 de ese mismo mes.

Al respecto, representantes de la UNO dijeron analizarán presentar un recurso de apelación de la resolución ante el TSE, y no descartaron acudir a la Sala de lo Constitucional para que derima al respecto. Finalmente, señalaron que podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: La Página.