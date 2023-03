“Rust”, la película de Alec Baldwin, terminará de rodarse. El actor Alec Baldwin y buena parte del equipo de Rust enfrenta diversas demandas por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien falleció tras recibir un disparo del astro de Hollywood durante unas pruebas de cámara, en las que se suponía que el arma no contenía balas reales. La fiscalía de Santa Fe decidió imputar tanto al intérprete como a la responsable del armamento de la película, Hannah Gutiérrez Reed, atribuyéndoles un delito de homicidio imprudente. Pero esto no ha sido impedimento para que el proyecto vaya a retomarse esta misma primavera. Así lo ha confirmado el director de la cinta, Joel Souza, quien reconoció que la decisión deja una sensación “agridulce”, pero que es necesaria, entre otras cosas, para rendir homenaje a la fallecida Halyna. El cineasta trabajará ahora con un nuevo equipo de producción, así como con aquellos empleados que no se vieron afectados por la tragedia, para finalizar la obra iniciada por la artista de origen ucraniano. “Aunque agridulce, me siento agradecido de contar con un nuevo equipo de producción brillante y dedicado que se unirá al elenco para completar lo que Halyna y yo comenzamos. Todos mis esfuerzos irán dedicados a honrar el legado de Halyna y a hacer que se sienta orgullosa de nosotros. Es un privilegio poder acabar esto en su nombre”, se puede leer en el comunicado que emitió el realizador el martes. Aunque Alec Baldwin tiene entre manos varios encuentros con la justicia, el referente a los cargos presentados por la fiscalía y, por otro lado, una demanda por negligencia interpuesta contra él por los papás y la hermana de Hutchins, está previsto que el actor vuelva a asumir su papel protagonista en la historia. Sin embargo, para evadir quizá a las autoridades de Nuevo México, donde se rodaba la película, todo el equipo se trasladará a otra ubicación que por ahora no se ha revelado, según informa Sky News.