Príncipe Harry demanda a tabloide por difamación por historia de seguridad. Los abogados del príncipe Harry pidieron el viernes a un juez que dictamine que un periódico sensacionalista calumnió a la realeza británica con un artículo sobre su búsqueda de protección policial cuando él y su familia visitan el Reino Unido. Harry está demandando a la editorial Associated Newspapers Ltd. de Mail on Sunday por un artículo que alega que trató de silenciar su desafío legal por separado sobre la negativa del gobierno británico a permitirle pagar la seguridad policial. Durante una audiencia en el Tribunal Superior de Londres, el abogado principal de Harry le pidió al juez Matthew Nickin que anulara la defensa del editor o dictara un juicio sumario, que sería un fallo a favor del príncipe sin ir a juicio. El abogado Justin Rushbrooke dijo que los hechos no respaldaban la «defensa sustantiva alegada» del editor de que el artículo expresaba una «opinión honesta». Dijo que el artículo era “fundamentalmente inexacto”. Harry no estaba en la corte para la audiencia. El príncipe, también conocido como el duque de Sussex, y su esposa, Meghan, perdieron su protección policial del Reino Unido financiada con fondos públicos cuando renunciaron como miembros de la realeza y se mudaron a América del Norte en 2020. Los abogados de Harry han dicho que el príncipe es reacio a traer a los hijos de la pareja, el príncipe Archie, que tiene casi 4 años, y la princesa Lilibet, de casi 2, a su tierra natal porque no es segura.