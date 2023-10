Presidente Cortizo asegura a productores que su gobierno insistirá a Estados Unidos revisión del TLC

Tiempo de lectura estimado: 3 minutos

Panamá. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció que su gobierno reiterará a los Estados Unidos la necesidad de hacer una revisión al Tratado de Libre Comercio (TLC) y destacó que su administración “ha demostrado con hechos y no con palabras” ser un aliado del agro.

En el acto de celebración del Día del Productor y del Profesional de las Ciencias Agropecuarias, el presidente reiteró a los productores que su gobierno insistirá con los Estados Unidos la revisión del TLC para con cinco productos sensitivos acordados en el Tratado, como lo son arroz, carne, pollo, cerdo y lácteos.

Indicó que ha solicitado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que reprograme una invitación que le hizo para reunirse el 3 de noviembre próximo y dijo que ese encuentro tendrá entre sus objetivos plantear la revisión del TLC.

Reafirmó, una vez más, “el compromiso de Nito Cortizo y de su equipo de Gobierno con el sector agropecuario, y hemos demostrado con hechos y no con palabras ser un aliado de los productores panameños y no de los extranjeros”, señaló.

Cortizo Cohen felicitó en su día a todos los productores del país y recordó la importancia del papel que jugaron en pandemia, ya que “nunca faltó la comida en la República de Panamá”.

Dijo que en ese período de pandemia los productores recibieron un apoyo incondicional del gobierno con el Plan Panamá Solidario y el Programa Agro Solidario, que facilita el financiamiento de préstamos a pequeños productores al cero por ciento de interés y que ningún otro gobierno de la región tiene.

Mencionó que otro compromiso cumplido de su gobierno fue la eliminación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), que fue “la autopista de las importaciones” utilizada para afectar a los productores locales y favorecer a comerciantes inescrupulosos. El Gobierno creó la Agencia Panameña de Alimentos (APA).

Destacó que otro compromiso hecho realidad ha sido la ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE), que deja las reglas para el sector en los próximos 20 años en defensa de los productores nacionales.

“La Ley de PADE hay que defenderla, no nos podemos quedar de brazos cruzados y hay que estar vigilantes de que se cumpla lo que se acordó en la legislación”, dijo el presidente Cortizo Cohen a los productores.

En su intervención, el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama, hizo un llamado a los productores a defender y valorar las conquistas logradas en esta administración del presidente Cortizo Cohen y del vicepresidente José Gabriel Carrizo.

Valderrama les pidió a los productores que, en esta campaña electoral, no se dejen confundir “por lobos vestidos de ovejas” porque cuando estuvieron en el gobierno quebraron y destrozaron a los productores a través de la AUPSA. “Les pido racionalidad y no poner el pescuezo para que no los vuelvan a partir”, agregó.

Productores premiados

Entre los productores que recibieron la Medalla “Rafael Grajales” están: Luis Espinoza Rodríguez, distinguido como Productor de Agricultura Familiar; Emérito Lezcano, Mediano Productor; y Dora Espinoza del Cid, Gran Productor.

Como Mejor Profesional de las Ciencias Agropecuarias fue seleccionada Luciana Sáez de Chen, quien recibió la Medalla al Mérito “Enrique Enseñat”; mientras que Javier Samaniego fue premiado como Mejor Extensionista y con la Medalla “Manuel E. Melo”.

Eric Quirós Rodríguez fue escogido como Mejor Investigador y por su contribución al sector agropecuario se le otorgó la Medalla Germán de León.

Además, fueron premiados con la Medalla al Mérito “Richard Pretto Malca”, los destacados dentro del sector acuícola, siendo seleccionado en la categoría de Innovación en Producción Acuícola, Armando José Espino Cruz; y en la categoría de Pequeño Productor Acuícola, Herminio Sánchez. También se resaltó el trabajo del agroturismo y se premió a Egberto Soto como Productor Agroturístico Destacado.

Fuente: El Siglo.