Presidenta Castro denuncia boicot a su gobierno y pide le permitan transformar el país

Honduras. La presidenta Xiomara Castro hizo un enérgico llamado este viernes a las “fuerzas conservadoras” del país, para que “rectifiquen”, señalando un presunto boicot a su gestión y que desde el inicio de su gobierno se han opuesto a los cambios y transformaciones en Honduras.

Las declaraciones de la mandataria Castro ocurrieron en la celebración del 92 aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) en la base aérea Hernán Acosta Mejía.

“La injusticia, la profunda desigualdad y la dependencia que estamos sometidos nos obliga por mandato del pueblo a revertirla, desde esta base aérea Hernán Acosta Mejía hago un llamado a las fuerzas conservadoras de este país que rectifiquen ya que durante un año y tres meses de mi gobierno se han puesto a todos los medios, a los cambios y a las transformaciones estructurales que he propuesto y que estoy ejecutando”, expresó.

Recriminó que no es posible que esas fuerzas -que no identificó- continúen de forma insidiosa sosteniendo un estado fallido con leyes que encubren la corrupción.

Castro propuso dar pasos a reformas estructurales que requiere Honduras para salir de la mora social que hoy sufren las grandes mayorías.

Detalló que junto al Congreso Nacional se aprobó la ley para garantizar el servicio de energía eléctrica como un bien público y un derecho humano de naturaleza económica y social, además se lograr una renegociación exitosa de los contratos de energía con empresas privadas.

Asimismo, sostuvo que en el Legislativo se derogaron “los perversos” contratos de fideicomiso y el “Tasón de Seguridad” con los que saquearon las arcas nacionales. Igualmente, la derogación de la Ley de Empleo por Hora que minimizaba las condiciones de los trabajadores, “lo hicimos aún contra el chantaje, las presiones, ataques de los mismos conservadores que saquearon a nuestro país y que hoy critican las formas del gobierno”.

La mandataria hondureña también mencionó la derogación de las Zonas Especiales de Desarrollo Especial (ZEDEs) y anunció que no someterá la soberanía patria a los códigos de comercio o de negocios, la integridad de nuestro territorio no está en venta y no es mercancía.

Resaltó que para instaurar un sistema progresivo y justo propuso la Ley de Justicia Tributaria que -según ella- ya fue socializada con diversos sectores de la sociedad y que se estará enviando al Poder Legislativo una vez sea aprobada por el Consejo de Ministros.

Por otra parte, ratificó el compromiso de su gobierno con los principios y valores en los que se sustenta la nación hondureña, asimismo la misión en la defensa del territorio y la soberanía nacional por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Prometió seguir trabajando sin descanso “en el difícil compromiso de las transformaciones sociales” hasta superar la crisis que abate al país.

