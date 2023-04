Nicaragua contará con tarjetas biodegradables diseñadas por BAC Credomatic

BAC Credomatic reemplaza el plástico de las tarjetas actuales por un material de origen natural hecho a base de maíz no comestible

Nicaragua. BAC Credomatic introduce a Nicaragua la primera tarjeta BIO de Centroamérica, como parte de su proceso regional de reimaginar la banca y sustituir las tarjetas de plástico por una alternativa producida con material de origen natural y amigable con el medio ambiente que serán compostadas por pymes aliadas al cumplir su vida útil.

Las tarjetas BIO contienen un 82% de material derivado del maíz no comestible, cuya producción requiere menos energía y emite menos de gases de efecto invernadero en comparación con el plástico. Y el 18% restante de la tarjeta será posible reciclar su chip, banda, antena y diseño, y para este último, las tintas utilizadas son a base de agua y no de solventes, por lo que no generan gases tóxicos.

“En BAC Credomatic nos distinguimos por ser un banco visionario por el bienestar de todos ofreciendo soluciones financieras simples, digitales y de triple valor, que generen un impacto positivo y tangible en la vida de los nicaragüenses, las empresas y el planeta. Las Tarjetas BIO son el resultado de nuestro trabajo por un presente y un futuro más sostenible, y de nuestro compromiso de convertirnos en el primero banco Neto positivo” expresó Alba Aguirre, Jefa de Sostenibilidad y Comunicación de BAC Credomatic.

La institución promueve una economía circular en todos los procesos relacionados con las nuevas tarjetas BIO, ya que su empaque también es reemplazado con un sobre de cartón 100% reciclado, el cual se reutilizará luego de finalizar su vida útil.

“Nuestras nuevas tarjetas mantendrán la misma calidad y durabilidad que caracteriza a BAC Credomatic, con una vida útil de aproximadamente cinco años. Una vez cumplan este período, los tarjetahabientes podrán regresarla a nuestras sucursales para iniciar el proceso que culmina con el compostaje” finalizó Aguirre.

En marzo de 2022, el banco inició el recorrido de su estrategia de triple impacto positivo y con las tarjetas BIO involucra a sus tarjetahabientes para ser parte de la solución hacia un mundo más sostenible.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe