México pone en pausa los lazos con Perú; rechaza cederle Alianza del Pacífico

México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las relaciones con Perú se pausarán mientras esté en el poder la actual presidenta, Dina Boluarte.

Reiteró que no le entregará la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, por ser “espuria”.

No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia; mientras no haya normalidad, democracia en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, expuso el titular del Ejecutivo.

Agradeció a los diputados peruanos que el jueves votaron en contra de declararlo persona non grata en ese país, e insistió en que la destitución del presidente Pedro Castillo fue “una conspiración de la mafia del poder”.

Dijo que ese país sudamericano vive una situación de “mucho pueblo para tan poco gobierno”. Lamentó, en tono irónico, que lo único que le duele de no poder visitar Perú será no conocer la zona arqueológica de Machu Picchu.

Más tarde, Dina Boluarte se refirió a los comentarios del mandatario mexicano. “Mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”, afirmó ante periodistas de su país.

En tanto, al final de la segunda jornada de la bienal que lleva su nombre, Mario Vargas Llosa se rehusó a opinar sobre la pausa en las relaciones entre México y Perú que anunció el presidente López Obrador.

Cero lazo comercial y diplomático con Perú

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las relaciones comerciales y diplomáticas con Perú están en pausa mientras permanezca en el poder la actual presidenta Dina Boluarte.

Además, reiteró que no entregará la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a la presidenta peruana, a quien considera “espuria”.

Pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia” (…) Pues mientras no haya normalidad, democracia en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, expuso el titular del Ejecutivo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los diputados peruanos que no votaron por declararlo como persona non grata en ese país, e insistió que la destitución del presidente Pedro Castillo fue “una conspiración de la mafia del poder”.

En rueda de prensa dijo que lo que se vive en ese país sudamericano es una situación en que “es mucho pueblo para tan poco gobierno”.

Cabe recordar que Perú exigió la salida del embajador de México en ese país.

Agradecerles a los legisladores del Perú que no votaron para que me desaforaran o que me quitaran, que me consideraran non grato. Hubo quienes votaron en contra de esa propuesta, nada más que nos ‘cepillaron’, ni modo.

Es mucho pueblo, mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”, puntualizó.

El titular del Ejecutivo lamentó, en tono irónico, que lo único que le duele de no poder visitar Perú será el no poder conocer la zona arqueológica de Machu Pichu.

El pueblo de Perú, pues es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano. Ahí están los incas, gran cultura. Si no puedo ir a Perú pues lo único que lamento es que no voy a poder a ir a Machu Picchu, es lo único”, comentó el Presidente.

Reiteró que la presidencia de la Alianza del Pacífico no se puede entregar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, porque también fue declarado persona non grata en Perú, por lo que queda la opción de entregarla al presidente de Chile, Gabriel Boric.

El presidente chileno, sin embargo, se ha manifestado a favor de que la presidencia de la Alianza sí se entregue a Boluarte, en contraste con la postura de López Obrador, de Petro y del expresidente de Bolivia, Evo Morales.

El pasado 7 de diciembre, el presidente Pedro Castillo decidió disolver el Congreso de Perú y declaró un Estado de excepción, tras lo cual el propio congreso peruano ordenó la detención de Castillo cuando se dirigía a la Embajada de México para solicitar refugio.

El 21 de diciembre el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, fue declarado persona non grata por el Congreso de ese país. Monroy viajó acompañado de la familia de Castillo (su esposa y dos hijos), quienes recibieron asilo por parte del gobierno mexicano.

El 18 de febrero el presidente López Obrador aseguró que no entregaría la presidencia de la Alianza del Pacífico que forman México, Perú, Colombia y Chile, por considerar que la presidenta peruana Dina Boluarte es “espuria”.

RESPONDE DINA BOLUARTE

Horas después, la presidenta peruana comentó las declaraciones de López Obrador.

Respecto a las palabras de López Obrador allá en México, un poco haciendo retórica de lo que él dice, mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”, expresó Boluarte.

VARGAS LLOSA PREFIERE NO OPINAR DE LA DECISIÓN DE LÓPEZ OBRADOR

Al final de la segunda jornada de la quinta bienal que lleva su nombre, Mario Vargas Llosa y que se celebra en Guadalajara, se rehusó a opinar sobre la pausa en las relaciones entre México y Perú que anunció el presidente López Obrador.

No quiero hacer declaraciones políticas, ahora no”, dijo anoche en Guadalajara el Nobel de Literatura.

PROYECTOS VIGENTES ENTRE MÉXICO Y PERÚ

La cooperación entre ambos países ha ido creciendo cada vez más bajo un esquema de cooperación horizontal.

Bilaterales: El programa de cooperación técnica y científica 2015-2017 (vigente): cuenta con 15 proyectos: 11 en materia ambiental, 2 en desarrollo social y 2 en competitividad.

Programa de Cooperación Educativa y Cultural 2014-2016 (vigente): 8 proyectos vigentes en las áreas de la comunicación educativa, patrimonio cultural, arquitectura en tierra, museología y promoción cultural. 3 proyectos ejecutados en materia de promoción cultural y 1 en el ámbito del patrimonio cultural.

Proyectos/iniciativas destacadas vigentes: Los proyectos en ejecución se vinculan a temáticas como cuentas ambientales, modelación de acuíferos subterráneos, gestión de recursos hídricos, conservación de áreas naturales protegidas, cierre de Faenas Mineras, bienes y servicios ambientales, competitividad, innovación y promoción del diseño, fortalecimiento de programas y estrategias para el desarrollo social.

Fuente: Excelsior.