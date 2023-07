Mark Ruffalo se une a la huelga de actores: “Creen que ya no tenemos valor”. La industria del cine se ha visto afectada con una de sus mayores huelgas en años: La huelga de actores, escritores y guionistas en Hollywood. Este hecho es histórico ya que desde hace seis décadas no se veía una protesta de esta magnitud. Son varios los actores que se han unido al movimiento entre ellos, Susan Sarandon, Meryl Streep, Paul Dano, Olivia Wilde, Emily Blunt y recientemente Mark Ruffalo quien ha atacado severamente a los “peces gordos” de la meca. Las exigencias de la huelga de actores y guionistas son básicas para nuestros tiempos, dentro de sus exigencias se encuentra el aumento de salarios, regalías justas por parte de las plataformas de streaming y regulación ante el uso de IA para replicar sus rostros sin consentimiento (y sin paga). Por ello Mark Ruffalo alzó la voz sobre lo que ocurre dentro de la industria, sobre todo se enfocó en quienes la lideran. Una de sus principales propuestas es que los actores apuesten por el cine independiente ya que hay quienes suelen llevarse las ganancias no se ven beneficiados. “¿Y si todos hacemos indies ahora? ¿Los creadores de contenido podrían crear un sistema de cine y televisión al margen de los estudios y los servicios de streaming? Así habría competición de verdad” aseguró. Asimismo, el actor conocido por interpretar a “Hulk” dijo que haciendo un buen trabajo como el que siempre han hecho, esto podría ser sustentable: “Luego hacemos lo que siempre hacemos: crear buen contenido que pueden comprar, o podemos sacarlo nosotros y compartir las ganancias”. Pero su discurso no se quedó ahí, ya que atacó duramente a la industria ya que asegura que no hacen más que enriquecerse a partir del trabajo de actores y guionistas, sin embargo, cree que es la oportunidad perfecta para aprovecharse de ello. “Han creado un imperio de billonarios y creen que ya no tenemos valor. Mientras se relajan en los campamentos de verano para niños billonarios riéndose como si fueran gatos gordos, nosotros organizamos un nuevo mundo para los trabajadores”