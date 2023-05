Maluma hace polémica declaración sobre los corridos tumbados y le contesta Peso Pluma. Los Corridos Tumbados o Corridos Bélicos han ido ganando popularidad entre la gente desde la aparición y popularización de diversos artistas en México, como es el caso de Peso Pluma, Luis R Conriquez, Junior H, Natanael Cano, entre otros, por lo que cada vez son más las bandas que se descubren dentro de estos mismos géneros. Esto podría dar la impresión de que ya cualquiera quiere unirse a la moda de los corridos, pero la realidad es que en todos los rincones de México se tocaban estas variaciones del ritmo, solo que se mantenían en la clandestinidad porque se no se les había puesto la suficiente atención. Esto ha generado que artistas como Maluma, por ejemplo, se lancen en contra de los músicos emergentes que poco a poco han ido saliendo de sus cuevas para mostrarse ante las masas como una poderosa fuerza que se comienza a colar en cada oído, en cada televisora, estación de radio y disquera. A través de sus redes sociales, el reguetonero aseguró que «Y ahora todos cantando corridos», lo que no fue bien tomado por los fanáticos del género, ni mucho menos por los artistas que actualmente dominan las listas de popularidad tanto en México como en los Estados Unidos. Algunos de los comentarios más destacados en su contra fueron: «Y ni modo», «Pero no llore», «Al mundo le urge que dejen de poner a Maluma», «Dilo sin llorar», «Todos cantaron reguetón en su momento», «Y la queso», «Quieres una servilleta para secarte las lágrimas y los mocos?», «No soportó», «Y lo que falta», «Que le valga, pa». Al respecto, el cantante no hizo más declaraciones, pero subió a sus redes sociales un video cantando y disfrutando al máximo la canción «Las Morras» de Peso Pluma y Blessd. Inmediatamente fue el mismísimo Doble P, Peso Pluma, quien reaccionó a su video en redes sociales. Hassan Emilio Kabande Laija, nombre del artista más cotizado del momento, se limitó a poner el video de Maluma interpretando su canción dentro de las stories de Instagram, como una forma de agradecer que siga circulando su música, pues así podrá escalar cada vez más escalones rumbo al primer lugar del Billboard Hot 100. A pesar de que muchos hubieran querido una guerra de declaraciones, la verdad es que Peso Pluma nunca ha sido un tipo de batallas a palabras, mucho menos en las redes sociales, ni contra un artista que probablemente sea igual de reconocido que él. Doble P se mantiene alejado de los dimes y diretes. De hecho, fue el propio Peso Pluma quien dijo en una entrevista reciente que ahora todos los artistas le llaman porque quieren hacer corridos muy a su estilo. En sus palabras, ahora ya dejó de conocerse como «regional mexicano» para ser únicamente «música mexicana», pues lo buscan de todas partes del mundo.