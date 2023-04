Luce un cabello hidratado y sano durante el verano

En esta época de verano la exposición prolongada al sol causa que el cabello se queme y se deshidrate, provocando así puntas quebradizas, un cabello seco y deshidratado y sin brillos. Esto se debe a la pérdida de lípidos y aminoácidos.

Por ello, en HER Make Up and Beauty Salon te brinda estos consejos para cuidar el cabello en esta temporada:

a) cubre la cabeza con un sombrero o gorra

b) dúchate con agua fría después de salir de la piscina o el mar con shampoo sin sulfatos, c) utiliza una mascarilla de hidratación

d) seca tu cabello con secador con aire frío

e) evita hacerte colas con el pelo mojado.

Al regresar de las vacaciones realiza un tratamiento de bótox por ser hidratante, rellena la hebra de la pérdida de lípidos y aminoácidos y le devuelve al cabello flexibilidad, nutrición y brillo.

El cabello rizado conlleva más de trabajo en nutrirlo. Al exponerlo al sol el pelo sufre con más intensidad, ya que los lípidos naturales del cuero cabelludo demoran más en llegar a cubrir la hebra por completo, por lo que necesita más ayuda.

En @salonHERgt las personas que lo visiten aprenderán a nutrir y cuidar el pelo bajo el método curly para preparlo para el verano. Este método libra al cabello de ingredientes dañinos para los rizos desde el shampoo hasta la crema para peinar. Además, considera emplear productos libres de siliconas, sulfatos, alcoholes y cualquier otro ingrediente que reseque el cabello.

En el caso de los cabellos lisos, en esta época necesitan que los tratamientos sean hidratantes aun cuando el cuero cabelludo sea graso (la grasa es una acción protectora natural del cuerpo ante resequedad). Evita también los sulfatos y busca ingredientes naturales en los productos capilares.

Por otro lado, si el cabello es teñido se debe cuidar más, debido a que la hebra pasó por una etapa de extracción de tu proteína y color natural, además, se añadió a la hebra color artificial, el que dura alrededor de 30 lavadas únicamente. Al caerse el tinte la hebra queda más débil y con la exposición del sol, la cutícula se abre, perdiendo así, más aminoácidos y resecándose mucho más que un cabello virgen.

“Recuerda que es importante elegir el tratamiento adecuado para el cuidado de la piel y del cabello. Para la piel, busca faciales para tu cara con ácido hialuronato, el cual estimula el colágeno preparando la piel para la deshidratación que le provocará la exposición al sol”, refiere Jackeline Martínez, socia y estilista de HER Make Up and Beauty Salon.

Agrega que para el cabello se recomienda aplicar tratamientos hidratantes que rellenen la hebra y le den fuerza para alistarse al contacto con el color, sal y arena. ¡El bótox siempre será la mejor opción!”.

Fuente. HER Make Up and Beauty Salon