Los Rolling Stones grabarán con Paul McCartney y Ringo Starr. Los Rolling Stones y Paul McCartney han unido sus fuerzas para grabar juntos una canción para el próximo nuevo álbum de la banda de rock, dijo el miércoles un portavoz de los Stones. Variety, un medio de la industria de Hollywood, informó a última hora del martes de que el ex-Beatle había grabado partes de bajo “para un próximo proyecto de los Rolling Stones dirigido por el productor del año 2021 de los Grammy, Andrew Watt”. McCartney y Watt han trabajado juntos en el pasado. En una entrevista de 2021, Paul describió una reunión con el productor, “Fui a tomar una taza de té y, por supuesto, terminamos haciendo una canción”. Está será la única colaboración entre estos músicos que, según describen medios especializados, han mantenido una rivalidad musical durante décadas. Añadía que las sesiones de grabación se habían realizado recientemente en Los Ángeles y que también está previsto que el ex compañero de banda de McCartney, Ringo Starr, toque en el álbum. Preguntado por la noticia, un portavoz de los Stones confirmó que McCartney “participa como invitado al bajo en una canción” del álbum, que saldrá a la venta a finales de este año. Dijo que Starr no había participado. En un mensaje en vídeo publicado en sus redes sociales el mes pasado, el guitarrista de los Stones Keith Richards dijo a sus seguidores que “hay nueva música en camino”. El medio CNN agrega que no se conocen más detalles del nuevo álbum del mítico grupo, que será el primero desde el fallecimiento de su batería Charlie Watts en 2021. Los dos grupos británicos fueron durante las décadas de los 60 y parte de los 70 del pasado siglo los más famosos del mundo, con canciones que han vendido millones de copias. El grupo liderado por Jagger, a pesar de la desaparición de Watts, sigue en activo, mientras el cuarteto de Liverpool, que ya ha perdido a John Lennon, asesinado en 1980, y a George Harrison, fallecido en 2001, no volvió a reunirse tras su separación a comienzos de los setenta.