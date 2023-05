Los británicos celebraron la coronación del rey Carlos III con un gran concierto en Londres. Con la llegada de los reyes Carlos III y Camilla a las 20.22 hora local (19.22 GMT) al palco de honor se dio inicio al megaconcierto que pone una nota musical al ritual celebrado este fin de semana, que tuvo su momento central en la ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster el sábado. El concierto en homenaje al Rey Carlos III y la Reina Camila, tuvo como invitados especiales a Take That, Lionel Richie, Andrea Bocelli y Katy Perry, solamente por mencionar algunos de los que estuvieron resentes en esta gran celebración en honor al nuevo soberano de Inglaterra, que tuvo lugar en el East Lawn del Castillo de Windsor. Cabe destacar que, los asistentes al evento fueron pocos en los que incluyeron a los voluntarios de las organizaciones benéficas que apoya la familia real. Este espectáculo ofrecido por la monarquía británica y con el que buscan remontarse a las celebraciones que ocurrieron durante el Jubileo de Platino en junio de 2022 cuando se conmemoraron los 70 años de reinado de Isabel II, también contó con la participación del pianista chino Lang Lang, Paloma Faith y Nicole Scherzinger. La ausencia en este concierto fue de dos superestrellas de la música británica a nivel internacional como son Elton John, recordado por haber tocado el piano durante el funeral de la princesa Diana de Gales con la canción Candle in the wind, ya que tiene su agenda llena para esta fecha. El argumento que estregaron algunos artistas para no asistir, estuvo enfocado también en la falta de tiempo para los ensayos como fue el caso de las Spice Girls, mientras que Kylie Monogue a pesar de sostener una buena relación con la casa real, no aceptó por su sentimiento republicano con Australia. Otro de los que dijo No a su presencia en el concierto en honor a los nuevos reyes ingleses fue Harry Styles, que no disponía de tiempo suficiente por cuenta de la gira que realiza actualmente, así como le ocurrió a Ed Sheeran que enfrentó el juicio por plagio de su canción Thinking out loud, y finalmente Adele, que tenía ya fechas asignadas en su gira por Estados Unidos.