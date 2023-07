Libro estrecha relaciones entre Australia y Costa Rica

Costa Rica. A pesar de la distancia geográfica que los separa, Costa Rica y Australia tienen muchas cosas en común y a ello se suma el libro ¡Pura Vida! Australian Perspectives on the Bicentenary of Costa Rica (¡Pura Vida! Perspectivas australianas sobre el bicentenario de Costa Rica).

La obra en inglés, orquestada por el periodista Armando Vargas Araya, reúne puntos de vista, análisis e historias de ciudadanos australianos relacionadas con nuestro país, en un diálogo intercultural resultado de la colaboración entre expertos y académicos de ambas naciones.

La presentación se realizó en el salón Dorado de Casa Amarilla, en una actividad que contó con la participación de la viceministra de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional, embajadora Lydia Peralta.

“A través de este libro, los australianos tienen la oportunidad de sumergirse en la rica historia, los paisajes costarricenses y la maravillosa cultura de Costa Rica; y por su parte, los costarricenses pueden apreciar cómo su país ha dejado una huella en la mente y el corazón de aquellos que vienen de tierras lejanas”, resaltó la diplomática.

La viceministra agradeció y felicitó a los autores australianos por su contribución, así como a los colaboradores costarricenses por compartir su conocimiento y su pasión, tanto a nivel escrito, como desde la fotografía, la edición, la diagramación y la imprenta.

Vargas Araya, quien también es escritor y fue embajador de Costa Rica en Australia, presentó la ponencia “Desvelar una terra ignota al isleño de Australia”, enfatizando aspectos de las relaciones entre los dos países, los valores compartidos en seguridad, democracia y derechos humanos, así como datos del desarrollo social e intercambio comercial.

Conocido comunicador con larga trayectoria en medios costarricenses y agencias de noticias internacionales, Vargas Araya fue reconocido con el Premio Nacional de Historia de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, a la que pertenece desde el año 2015.

¡Pura Vida! Australian Perspectives on the Bicentenary of Costa Rica fue editada por la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia y cuenta con el auspicio de la Australian National University.

