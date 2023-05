La OMT identifica prioridades con miras a fomentar el potencial del turismo rural

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha presentado un nuevo informe en el que se facilita un panorama de la situación del turismo rural en sus Estados Miembros e identifica los principales retos y oportunidades del turismo como motor del desarrollo rural, desde una perspectiva política.

«Tourism and Rural Development: A Policy Perspective – Results of the UNWTO Survey on Tourism for Rural Development to Member States» (Turismo y desarrollo rural: una perspectiva política – Resultados de la encuesta sobre el turismo en aras del desarrollo rural, efectuada por la OMT entre los Estados Miembros), el primer documento de referencia de la OMT sobre turismo y desarrollo rural, se ha elaborado con la participación de los Estados Miembros de todo el mundo.

Principales conclusiones: el turismo rural es una oportunidad

Más de la mitad de los Estados Miembros (59 %) afirma que el turismo rural es una prioridad.

Casi todos los Estados Miembros (96 %) prevén un futuro mejor para el turismo rural en los próximos años.

La creación de nuevos puestos de trabajo, la mejora de los medios de subsistencia y la lucha contra la despoblación, son las oportunidades aportadas por el turismo a las zonas rurales que más a menudo se citaron.

Los Estados Miembros también señalaron la conservación y la promoción del patrimonio cultural y la protección del medio ambiente entre los mayores beneficios potenciales del turismo rural.

Retos principales en las zonas rurales

Asimismo, la investigación de la OMT identificó tres retos principales asociados a la materialización del potencial del turismo en pro del desarrollo rural:

el «déficit de infraestructuras» en las zonas rurales, ya que las deficiencias en carreteras, puertos, aeropuertos y otras infraestructuras que permiten el acceso a las zonas rurales, todavía plantean un reto para los países encuestados;

la despoblación rural, además de la estacionalidad y la competitividad de los productos que se suman a este reto, y aumentan la inestabilidad de las empresas rurales, lo que impide retener a la población y los recursos humanos;

la falta de educación, formación y desarrollo de las competencias, además de la escasa capacidad de atraer y retener el talento profesional.

Otros retos mencionados son las dificultades para acceder a los sistemas financieros, las restricciones en la creación de productos turísticos innovadores en las zonas rurales, la gestión del conocimiento y de los efectos de la degradación de los recursos naturales, las limitaciones en el manejo de datos y la digitalización.

OMT: impulsar el turismo en aras de la consecución de los ODS

En cuanto al modo en que el turismo puede contribuir a apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los Estados Miembros de la OMT destacaron el potencial del turismo rural para contribuir al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), el ODS 1 (No a la pobreza), el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y el ODS 5 (Igualdad de género).

El informe, que se presentó durante la 118.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, celebrada en Punta Cana (República Dominicana), forma parte de la labor desempeñada en el marco del Programa de Turismo para el Desarrollo Rural de la OMT. Este programa se creó con el propósito de potenciar iniciativas y programas que favorezcan el crecimiento del sector tanto en alcance como en importancia, y de supervisar ese crecimiento en destinos de todo el mundo.

Fuente: OMT.