La actriz Marisa Abela es rechazada por los fanáticos de Amy Winehouse para darle vida en el cine. Marisa Abela asegura que estaba preparada para enfrentar críticas de todo tipo, al menos de parte de los fanáticos de Amy Winehouse, a quien le dará vida en el cine. Sin embargo, la actriz ha recibido el apoyo más importante: el del papá de Amy, Mitch Winehouse y del resto del elenco. Abela fue elegida por la producción de «Back to Black», la biopic de Amy Winehouse, para interpretar a la fallecida cantante, pero todo indica que a los fans de la artista no les gustó nada esta elección y más ahora que ya comenzó el rodaje en su natal Londres. «Quieren que creamos que se parece tanto a Amy Winehouse y no funciona», expresó un fanático; mientras otro aseguró que: «Sam Taylor Johnson (directora de la película) se parece más a Amy Winehouse que esta actriz principal». Pero el padre de Amy considera que «fue una gran elección, incluso si no se parece exactamente a Amy’, dijo al sitio TMZ después del lanzamiento de las primeras imágenes de la película sobre su hija quien murió de intoxicación alcohólica a los 27 años en 2011. La cinta, que está en producción y aún no han fijado una fecha de estreno; tiene entre sus protagonistas a Jack O’Connell, para darle vida al exesposo de Amy, Blake Fielder-Civil; y a Eddie Marsan, como su padre.