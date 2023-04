Kylie Jenner y Timothée Chalamet son novios. Las redes sociales se incendiaron al revelarse la supuesta relación Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quienes de acuerdo a una fuente anónima están saliendo desde hace algunos meses. La noticia ha impactado a los usuarios de plataformas digitales que han colocado diferentes opiniones sobre este noviazgo, que se destapa después de que Kendall Jenner y Bad Bunny empezaran un romance que también ha dado mucho de qué hablar. Este viernes 7 de abril, se convirtió en tendencia en plataformas como Twitter y TikTok el nombre de la integrante de las Kardashian y del actor, de 27 años, pues la cuenta de Instagram conocida como «DeuxMoi», la cual se encarga de dar a conocer informes anónimos de famosos, destapó que las celebridades estarían saliendo desde principios del año. Como era de esperarse, inmediatamente los usuarios y algunos medios internacionales retomaron la nota. ¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet tienen una relación?. La famosa cuenta de la plataforma de Meta, que suma más de 1.8 millones de seguidores, compartió en su Feed la captura de pantalla de una conversación en la que se puede leer «Puedo confirmar sobre Timothée y Kylie. Sé sobre ellos desde enero». Aunque no dio más detalles sobre la presunta relación entre las celebridades, las miradas se pudieron en la socialité y el protagonista de la película «Duna», debido a que es un romance que nadie sospechaba. Hasta el momento ni la empresaria ni el actor han desmentido o confirmado su romance, pero de acuerdo a la famosa cuenta de Instagram, las celebridades se conocieron en 2019, antes de la pandemia, debido a Travis Scott, ex pareja de Kylie Jenner. Al parecer fue hasta que la integrante del Clan Kardashian se separó definitivamente del padre de sus hijos que comenzó a darle otra oportunidad al amor y a principios del 2023 empezó a salir con Chalamet. Al respecto, los fanáticos de ambos han tenido diferentes reacciones, pues hay desde aquellos que están sorprendidos debido a su inesperado romance, hasta los que apoyan a la nueva pareja. En tanto, también están los internautas que especulan que todo esto se trata de una estrategia publicitaria por parte de las Kardashian-Jenner, incluso mencionan que la relación de Kendall Jenner con el intérprete de «Tití me preguntó» es una forma de cambiar su imagen ante el público. Por otra parte, Kylie Jenner ha tenido polémicos noviazgos, pero la más sonada es la que tuvo con Travis Scott, con el que comenzó a salir en 2017. Al año siguiente tuvieron a su hija Stormi, no obstante, debido a diferentes problemas en la relación, se separaron en 2019, ruptura que no duró mucho, ya que en 2021 regresaron y se convirtieron en padres por segunda vez, ahora de Aire Webster. A pesar de esto, la pareja terminó definitivamente el año pasado y ahora al parecer la empresaria le ha vuelto a dar otra oportunidad al amor.