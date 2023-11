Iniciará Mexicana con un Embraer 145 de 50 plazas

La nueva Mexicana de Aviación “despegará” este 1 de diciembre con una nave arrendada, modelo Embraer 145, a la empresa Transportes Aéreos Regionales (TAR).

A pesar de que el Gobierno aseguró que la nueva aerolínea del Estado usaría aviones 10 B737-800, la realidad es que iniciará operaciones con un Embraer 145, de 50 plazas.

Fuentes de la aerolínea TAR confirmaron a A21 que a través del esquema de “renta húmeda” (Wet lease), la aerolínea le arrendó la aeronave Embraer 145 con todo y tripulación al Gobierno, pero no dieron más detalles del acuerdo. Esta información fue corroborada por otras dos fuentes cercanas al proceso.

La mañana de este jueves se difundieron, en redes sociales, fotografías donde se aprecia la aeronave con matrícula XA-VGQ que está siendo pintada y rotulada con la palabra “Mexicana”, aunque la palabra inicia con minúscula.

En la conferencia de prensa matutina del 10 de agosto pasado, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dijo que se buscó el acompañamiento de Boeing, una empresa de “reconocida trayectoria, de prestigio, de amplia experiencia a nivel mundial”, para el asesoramiento “en la elaboración del plan de negocios”.

En esa ocasión, el funcionario Federal expresó que Boeing continúa apoyando en la obtención del certificado del operador aéreo y a la implementación de los elementos necesarios para el inicio de operaciones.

Y, puntualizó que inicialmente se arrendarían 10 aviones B-737-800 de nueva generación, con capacidad para 180 personas. Los primeros tres, serían recibidos el 30 de septiembre y los otros siete llegarían el 30 de octubre, pero, la realidad es que no se sabe qué ocurrió con esas aeronaves y en su lugar, se operará con un Embraer 145.

Inicia la aerolínea como un proyecto “fallido”

Pablo CasasLías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA), consideró que la aerolínea comienza como un proyecto “fallido”, debido a que prometieron que iban a traer 10 aviones Boeing, que ya estaban en pláticas con la empresa, pero van a trabajar con un avión rentado a una aerolínea regional mexicana.

“No va a tener la perspectiva que se planteó para la aerolínea y sólo será para el escenario de la inauguración”, dijo.

De acuerdo con una fuente cercana a CasasLías, éste le comentó que el avión rentado “ya tiene vencido los certificados de aeronavegabilidad, pero no hay que olvidar que este Gobierno todo lo hace bajo la premura de Seguridad Nacional y brincan trámites”. En ese sentido, cabe mencionar que la matrícula no se encuentra vigente en el Registro Nacional de Aeronaves. Sin embargo, trascendió, este requisito estaría en trámite en este momento.

Ante esto, el director del INIJA, consideró como “delicado” que vayan a volar un avión “nada más por volarlo y por cumplir el show, sin que se cumpla, nuevamente con la norma internacional”.

Sobre el certificado de aeronavegabilidad, explicó que es la certificación que demuestra que el equipo es aeronavegablemente seguro, que cuenta con el mantenimiento, los seguros de responsabilidad civil y que ha cumplido con las directivas que ordena el fabricante.

Aclaró que este proceso de certificación es tardado, ya que se obtiene entre tres o cuatro meses, si se cumplen con todos los requisitos.

Consideró que a lo mejor sólo se vuela, sin pasaje para cumplir con el compromiso de inicio de operaciones este 1 de diciembre hacia el nuevo aeropuerto de Tulum o en menos de 21 días obtiene el certificado.

Renta húmeda, buena alternativa

Por su parte, Carlos Torres, especialista en el sector aéreo, explicó, que el esquema de renta húmeda no es nuevo en el país, pues con anterioridad otras empresas ya lo habían usado, como fue el caso de Aeroméxico en una alianza con Aeromar.

“Los aviones eran de Aeromar, eran los turbohélices, la tripulación era de Aeromar, pero el avión estaba pintado con la marca Aeroméxico; la ventaja que tiene este mecanismo es que al tener el certificado de operador aéreo y haber cubierto todos los procedimientos de seguridad operacional con la autoridad, eso te permite salir en tiempo”, dijo.

El especialista comentó que, hasta la fecha, sobre los aviones B737, no se ha dado información al respecto, por lo que consideró que no hay aviones en el mercado o no hay las condiciones para arrendarlos.

Por lo que una salida fácil o cómoda es este mecanismo de renta húmeda que, al principio, todo indica que es solo una aeronave; pero no descartó que con el paso del tiempo se incorporen los B737.

Puntualizó que esta es una muy buena manera para salir adelante, pues el propio Gobierno reconoció que Mexicana de Aviación, de manera directa, no tiene el certificado de operador aéreo.

