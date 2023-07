‘Hemos sellado el pacto con el pueblo’; López Obrador festeja 5 años de su triunfo electoral

México. Para evitar que la oposición retome el poder, los seguidores de la Cuarta Transformación no deben apartarse del ideal que es “apoyar a los de abajo, aliarse siempre y sostenerse, respaldarse, con el pueblo”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje para festejar el quinto aniversario de su triunfo electoral, en el que repasó las acciones de su administración, afirmó que mientras “los reaccionarios de nuestro tiempo” no acepten ni practiquen estos preceptos, “nada ni nadie podrá vencernos”.

Si se quiere cambiar la realidad, dijo, por convicción y protección política hay que ver por los pobres.

Desde el Zócalo, ante integrantes de su gabinete, gobernadores de la 4T y las corcholatas, afirmó que el pacto entre el pueblo y su gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, con mayor enfoque en los necesitados.

Por primera ocasión desde que es Presidente, cedió el micrófono en un mitin a un miembro del gabinete, en este caso a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación y una de las fundadoras de Morena. En su discurso, expuso que la “revolución de las conciencias” impulsada por la actual administración no tendrá vuelta atrás y serán los más jóvenes los encargados de consolidar el proyecto impulsado por López Obrador.

EL PACTO ENTRE GOBIERNO Y EL PUEBLO FUNCIONÓ

La cercanía al pueblo y los apoyos económicos brindados a los más desfavorecidos funcionaron para obtener la Presidencia de la República y para fortalecer al actual gobierno, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al conmemorar el quinto aniversario de la elección de 2018 en la que obtuvo la presidencia de la República, López Obrador convocó a un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México donde agradeció la “participación activa y protectora” del pueblo hacia él y su administración.

Nuestro movimiento está más fuerte que nunca, existe una amplia mayoría apoyando a la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

El pacto funcionó, el pacto entre el pueblo y su gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, por dar atención especial, privilegiar a los pobres y necesitados”, aseguró.

Durante su discurso de una hora con cinco minutos, dio cifras de los logros de su administración, entre los que destacó que 30 millones de familias reciben algún apoyo económico, beca o pensión.

El resto de las familias en México, afirmó, se benefician indirectamente del apoyo a los más desfavorecidos; advirtió que el número de empleos formales alcanzó la cifra récord de 21.88 millones de trabajadores, y que el salario mínimo se incrementó de 88 pesos a 207 en la presente administración.

Destacó el fortalecimiento del dólar, que se ha recuperado la producción de petróleo y que se ha incrementado paulatinamente la producción de combustibles, así como la generación de electricidad por parte del Estado.

Todo ello, dijo, se ha logrado sin sacrificar los recursos de los apoyos económicos que brinda el gobierno, y que hacen una clara diferencia con las administraciones pasadas, y con la oposición en víspera de la contienda electoral por la Presidencia.

En vez de entender esta nueva realidad, en vez de aceptar que el pueblo de México se ha empoderado, y no quiere seguir siendo vasallo de nadie, los reaccionarios de nuestro tiempo cada vez enseñan más el cobre. Ofenden la inteligencia de la gente, insultan, actúan con prepotencia y creen que con campañas de mentiras y calumnias van a reconquistar el gobierno.

Tan sencillo que sería el que ofrecieran disculpa por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieran a cambiar, a no discriminar a nadie, a no humillar, a no engañar ni a robar a los demás.

No es sentencia ni siquiera advertencia ni mucho menos amenaza, pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México, poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes. No llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero.

Mientras ellos no acepten y apliquen estos preceptos y nosotros los mantengamos y los reafirmemos, nada ni nadie podrá vencernos. Antes podían imponerse con trampas y con el uso de la fuerza y del dinero, pero eso ya no funciona. Tampoco les sirve apostar a la propaganda ambiciosa y vulgar” (…) “Nosotros no debemos apartarnos de nuestros ideales y principios”, sentenció el Presidente.

No hay que ser ingenuos, no se va contar nunca con el respaldo de las élites y por eso es necesario, por convicción y protección política, apoyar a los de abajo, aliarse y sostenerse siempre, respaldarse con el pueblo”, señaló.

En un mensaje dirigido “más allá del Atlántico” insistió en que en México no se vive un narcoestado.

También consideró que, pese a que las cifras oficiales no son del todo favorables, el incremento de la violencia ha sido acotado y va paulatinamente a la baja.

Algo que es muy valioso, hay justicia y tranquilidad social, y se avanza hacia la erradicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos, me canso ganso”, dijo.

Por primera ocasión desde que es presidente, López Obrador cedió el micrófono en un mitin a otro integrante de su gabinete, en este caso a Luisa María Alcalde, nombrada como secretaria de Gobernación, y una de las fundadoras de Morena.

La funcionaria expuso que la llamada “revolución de las conciencias” que, afirmó, ha impulsado la actual administración, no tendrá vuelta atrás y serán los más jóvenes los encargados de consolidar el proyecto impulsado por López Obrador.

Este es el relevo generacional, el relevo que asume su papel protagónico en esta historia.

Siempre habrá pensamiento conservador que quiera volver al pasado, pero la revolución de las conciencias no permite marcha atrás” (…) “La Transformación no se va, no se va, no se va”, puntualizó Alcalde.

La segunda oradora fue la gobernadora electa en el Estado de México, Delfina Gómez.

Al mitin en el Zócalo acudieron la totalidad del gabinete, entre ellos, Alicia Bárcenas, recién nombrada como Secretaria de Relaciones Exteriores, y quien debe ser ratificada por el Senado de la República.

Acudieron también los 22 gobernadores de Morena, el de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y todos los aspirantes a la candidatura presidencial del partido Morena, y la dirigencia nacional de ese partido.

Hacia el final del mitin, la lluvia se desató sobre el Zócalo obligando al presidente López Obrador a acelerar el término de su discurso, cuando ya miles de personas se habían retirado para refugiarse del aguacero.

LUISA ALCALDE: LA TRANSFORMACIÓN NO SE VA, NO SE VA

El presidente Andrés Manuel López Obrador la volvió hacer y llenó el Zócalo capitalino.

Su escenario favorito: el centro de la Ciudad de México desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y en sus tres momentos como candidato presidencial de la izquierda; en esta ocasión como Presidente celebró con militantes y simpatizantes su quinto año desde el triunfo electoral.

Desde mediodía, miles de simpatizantes del Presidente y militantes de Morena llenaron la explanada del Zócalo, hasta lograr que a las 16:32 las calles aledañas de Madero, 20 de Noviembre, 16 de septiembre y 5 de Mayo estuvieran repletas desde temprana hora.

La multitud acudió con banderas de México, Morena, Partido del Trabajo, de organizaciones sociales y sindicales. Vestidos con atuendos de diferentes regiones del país y entre la masa destacó un Quetzalcoátl que emulaba el teatro del dragón chino.

La primera oradora en el quinto aniversario de la victoria electoral, que ha logrado que Morena sea mayoría en el Congreso de la Unión y tener 22 gubernaturas, fue la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien retomó una canción de Grupo Frontera para advertir:

La Transformación no se va, no se va, no se va”, puntualizó Alcalde al término de su discurso.

Luisa María Alcalde, quien en la campaña del presidente en 2012 fuera la imagen de Morena y quien llegó al gabinete presidencial, primero como secretaria de Trabajo, aprovechó el escenario para responder a los adversarios que su pensamiento conservador no dará marcha atrás al Movimiento de la 4T.

Pese a los llamados del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no hubiera demostraciones en favor de los contendientes en el proceso interno de Morena, PT y Verde Ecologista, un grupo de seguidores del diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, desplegó una fotografía de gran formato del petista.

En la plaza, cerca del templete, había gente que llegó desde temprano equipada con carpas y hieleras para sobrellevar la espera y el calor de la tarde.

Entre los asistentes había batucadas, bandas de guerra y grupos que llegaron desde Oaxaca.

En diferentes momentos, el presidente López Obrador se llevó las ovaciones de sus seguidores, sobre todo cuando aseguró que continúan los programas sociales y el aumento de 25% a las pensiones de los adultos mayores, la población que históricamente más lo ha seguido.

Hacia las 18:52 horas cayó una leve lluvia que ocasionó que poco a poco los asistentes se fueran del Zócalo; minutos después López Obrador dio por terminado su mitin en el Zócalo, espacio utiliza para rendir cuentas a su pueblo.

-Ximena Mejía

SOUVENIRS DE PELUCHE, PARA LLEVAR

Muñecos de peluche, botones, playeras y otros objetos relacionados con la figura del presidente López Obrador fueron los más vendidos con motivo de la concentración de Morena en el Zócalo de la Ciudad de México.

Fuente: Excelsior.