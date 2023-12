Globos de Oro 2024: ‘Barbie’ es la más nominada con nueve candidaturas. Los Globos de Oro aspiran a volver a brillar como en sus mejores épocas en su edición 81 que se cebrará en 2024. En la mañana de este lunes 11 de diciembre fueron anunciados los nominados en cine y televisión, divididos como es habitual en drama y comedia. ‘Barbie’, de Greta Gerwig, se alzó como la película más nominada de la 81 edición de los Globos de Oro, con nueve nominaciones, y ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, con ocho, lo que augura una reñida temporada de premios. El fenómeno ‘Barbenheimer’ surgió en las redes sociales a mediados de año cuando se estrenaron en simultánea ambas producciones. Protagonizada por Margot Robbie, ‘Barbie’ es hasta el momento la película más taquillera de lo que va del año. La historia de la muñeca de plástico de Mattel opta entre otras a mejor película de comedia o musical, dirección y guion. Además, tendrá que enfrentarse en el apartado de mejor canción original, con tres nominaciones. Por su parte, la cinta sobre el físico teórico estadounidense considerado el padre de la bomba atómica aspira al globo a la mejor película dramática, mejor dirección, mejor guion y mejor banda sonora original, entre otros. Otros contendientes son Killers of the Flower Moon, del veterano director Martin Scorsese, y Poor Things, de Yorgos Lanthimos, con siete nominaciones entre las que también disputarán la de mejor dirección junto a Bradley Cooper, por Maestro, y Celine Song y su ópera prima, Past Lives. Aparte de Barbie y Poor Things, como mejor película de comedia o musical están American Fiction, The Holdovers, May December y Air. Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Anatomy of a Fall, y The Zone of Interest completan las nominaciones a película dramática.