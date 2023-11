Estará Interjet de vuelta en el primer semestre de 2024: Del Valle

Interjet estaría de regreso en el aire en el primer semestre de 2024, aseguró Alejandro del Valle de la Vega, presidente del Consejo de Administración de la aerolínea que se encuentra en concurso mercantil desde 2022.

En entrevista, explicó que para diciembre podría terminar la huelga que está vigente desde 2021, siempre y cuando se tenga el dinero para liquidar a los empleados al 100%.

Indicó que, en estos momentos, la aerolínea se encuentra en un proceso de Concurso Mercantil, pero están en proceso de negociación con los acreedores y si se logra un convenio de quita, para diciembre de este año podrían regresar, así como recuperar sus instalaciones.

El ejecutivo confió que además, el convenio podría darse a más tardar en febrero; la huelga de los trabajadores estaría próxima a terminar, debido a que ya llegó dinero al juzgado segundo de lo concursal (353 millones de pesos recuperados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes -SICT-) y éste ordenó al síndico para que los lleve a Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y sea este organismo el que comience a liquidar a los trabajadores de la aerolínea.

“Lo que vamos a hacer es historia; nunca se ha liquidado a los trabajadores con 100% del laudo. Lo que llegó ahorita alcanza para liquidar con 43%, vamos a liquidar al 100% porque Interjet tiene cuentas por cobrar por aproximadamente 4,000 millones de pesos.

“Nosotros todavía necesitamos 500 millones de pesos más para poder liquidar a los trabajadores; y si digo que es histórico, chequen lo que pasó con los compañeros de Mexicana de Aviación que han recibido 8% de liquidación en 13 años, aquí vamos dos años y meses y van a recibir el 100%”, expresó.

Flota aérea

Del Valle de la Vega puntualizó que, para volver a volar, de sus 65 Airbus que tenían para arrendar, no todos se han rentado, esto debido a la configuración, pues eran aviones para 230 pasajeros, pero ellos los tiene configurados para 180, ya que tenían los espacios más amplios dentro de sus aeronaves.

Esto significa que podrían comenzar con 28 aviones, y para enero o febrero estarían recibiendo sus aviones y de los 675 pilotos que tenían, 280 regresarían de manera casi inmediata, dijo.

Precisó que Interjet cuenta con 22 aviones Sukhoi, 11 en la Ciudad de México y 11 en Toluca, pero no existe el certificado de operación para estas aeronaves porque la empresa rusa que los fabricó ya no existe ya que fue comprada por la JS100 de Arabia Saudita. Los aviones y sus tripulantes deben estar certificados para poder iniciar operaciones; por ello, consideró, necesitan hasta tres meses más, por lo que para mayo o junio estarían regresando a volar. También recordó que a ellos no le han cancelado su Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC)

Convenio con el SAT

El presidente del Consejo de Administración de Interjet dijo que van a buscar un convenio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de poder pagar los impuestos en 36 meses.

Apenas hace unas semanas, en la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Interjet rechazó negociar su deuda con el SAT, ante esto, Del Valle de la Vega dijo que la negativa de acuerdo fue con la familia Alemán.

Precisó que no fue que no quisieran pagar, sino que no llegaron a un acuerdo, prefirieron vender la aerolínea “y nosotros compramos el 90.4%, nosotros sí queremos llegar a acuerdos, debemos como 500 millones de dólares entre impuestos y otras contribuciones”, detalló.

Dijo que van a meter recursos de fondos de inversión, hasta ahora han ingresado 104 millones de dólares para poder volar; ellos tienen 90.4% de las acciones, la familia Alemán 5% y otra empresa el 4.6% restante.

El presidente del Consejo de Administración de Interjet dejó en claro que los activos de la aerolínea ascienden a mil 250 millones de dólares, de esos, 280 millones están en sus dos MRO’s -centros de mantenimiento- que son los hangares-talleres y 250 millones en refacciones Airbus, es por eso que en el arranque de la aerolínea trabajan con el fabricante europeo.

Consideró que las operaciones con las que reiniciaría serán nacionales, con rutas como Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Cancún y, conforme avancen, retomarán las rutas internacionales e incluso piensan en volar hacia España, Francia, Inglaterra e Italia, con Boeing 787 esto, a través de las alianzas que tienen.

