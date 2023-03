El Cabojate, aún inexistente en la Ley de Aviación Civil

Para los integrantes del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN), la nueva iniciativa de espacio aéreo que se hizo llegar a la Cámara de Diputados, “algo habla de cabotaje” con la mención del artículo 17 Ter de la iniciativa de Ley de Aviación Civil aún no aprobada, “éste es un tema que preocupa, pero no se puede hablar de un artículo que no existe”.

Tanto Ángel Domínguez Catzín, presidente del FDAN como Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) coincidieron en decir que la Ley de Aviación Civil (LAC), enviada a fines del año pasado, al no haberse votado ni publicada, no es una realidad y por lo tanto, ese artículo (17 Ter) no existe.

Domínguez Catzín expresó que en este nuevo decreto, lo importante es que se quiere modificar la LAC con el fin de fortalecer a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para recuperar la Categoría 1.

“Si ya vamos a modificar la LAC, en lugar de estarle poniendo estos diversos parches que estamos viendo, ¿por qué no mejor hacer ya un trabajo mucho más a fondo, lo que nosotros hemos venido llamando la propuesta de Política Aeronáutica de Estado?”, inquirió.

El también presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) explicó que en los últimos tres años se han propuesto tres modificaciones a la LAC, la de 2021, la de diciembre del año pasado, la cual no se ha votado ni publicado y la que se dio a conocer este 28 de marzo.

Se preguntó por qué en vez de modificar una misma ley en tan corto tiempo, ¿por qué no mejor hacerlo de manera sólida?

Expresó que todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados han estado muy receptivos hacia lo que los representantes del sector les han dicho del por qué no al cabotaje.

Pese a esto, dijo, lo que le inquieta es que si esta propuesta viene de la SICT con la intención de recuperar la Categoría 1, significaría que en la última visita de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), sus inspectores “algo más pudieran haber descubierto” y por ello esta nueva iniciativa.

“Yo creo que vuelve a jugar un papel muy importante que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes nos pueda decir a la industria qué más va a necesitar para recuperar la Categoría”, subrayó.

En tanto, el secretario general de la ASPA, Humberto Gual Ángeles expresó que en el nuevo decreto enviado a los diputados, se hace alusión a un artículo que todavía no está aprobado. “Estamos haciendo el análisis todavía, porque no le vemos forma”, dijo.

Agregó que el sector está en espera de que los diputados analicen y voten la ley enviada el año pasado, en diciembre, por el Ejecutivo. Y reiteró que el sector se mantiene en pie de lucha de NO al cabotaje.

Este martes en la Cámara de Diputados se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, en materia de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la cual se turnará a comisiones.

Canaero; que diputados tomen decisión correcta

Durante la clausura de la 47ª edición del Tianguis Turístico, la presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Diana Olivares, expresó que en la Cámara de Diputados se está analizando la iniciativa de ley de Aviación Civil, donde el sector ya les hizo llegar su sentir acerca de los efectos negativos del cabotaje.

En entrevista con medios, reconoció que 90% de la iniciativa de la LAC está muy bien, ya que llevará al país a recuperar la Categoría 1, pero el resto, donde está el tema del cabotaje, debe analizarse.

Por ello, confió en que los diputados tomen la decisión correcta, por lo que la postura de la Canaero es estar abiertos a dar la información que se requiera.

