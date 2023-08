COLUMBIA retó a amantes del outdoor de Centroamérica, Rep. Dominicana y Venezuela en el evento GOATOMETER

Latam. Los seres humanos están hechos para estar en movimiento durante todo el día en la naturaleza. Columbia con su autenticidad, confianza, innovación y funcionalidad diseñó los nuevos Facet™75 Mid OutDry™

Este nuevo calzado diseñado para el exterior posee cuatro tecnologías indispensables; TECHLITE™ PLUSH, brinda experiencia en amortiguación duradera; ADAPT TRAX™, sistema de tracción mejorado para mantener seguro en condiciones húmedas y secas; NAVIC FIT™, ofrece mayor confort y ajuste seguro mientras se realiza senderismo o se corre; Tecnología OUTDRY™, permite que el calzado sea totalmente impermeable y transpirable.

El objetivo principal era poner a prueba el calzado, donde se llevó a cabo la campaña “Be The Goat”. La cabra fue el símbolo principal, debido a que este animal representa la agilidad y destreza en la naturaleza, son imparables y se adaptan a cualquier tipo de terreno. Y por supuesto, el secreto de la esencia GOAT (Grips On All Terrain), lo que permite atravesar los lugares más desafiantes y extremos, tal como este animal.

“Be The Goat” campaña que llevó a influencers de la región de Centroamérica, Caribe y Venezuela a participar en el evento GOATOMETER, donde cada participante estaba equipado con los Facet™75 Mid OutDry™ e indumentaria Columbia ascendieron volcanes, montañas y cerros con cierto nivel de dificultad en su respectivo país con finalidad de evidenciar la calidad del calzado y la conexión con la esencia de la cabra en actividad de hiking en diferentes países.

Durante el evento, a cada influencer se le asignó una meta diferente, en donde el recorrido en ascenso y desniveles era correlativo a un acontecimiento de Columbia en específico. Por ejemplo; Panamá logró los 1924 metros en ascenso y desniveles, el año en el que nació Gert Boyle, la hija del fundador de Columbia Sportswear; Guatemala alcanzó 1938 metros en honor al nacimiento de Columbia; Honduras 1984 metros, año en que se hizo famoso el sello Tested Though; El Salvador ascendió 1986 metros cuando se creó el primer Bugaboo; Nicaragua 1960 metros en honor a la creación del primer chaleco de caza/ pesca; Costa Rica hizo los 1970 metros en honor al nacimiento de Columbia Sportswear; Venezuela logró los 1996, cuando Gert Boyle fue galardonada con el premio Astra; República Dominicana completó los 2023 metros siendo el año del lanzamiento oficial de los Facet™ 75

Tanto la campaña “Be The Goat” como la ejecución victoriosa del evento GOATOMETER han dejado en evidencia que el ser humano está hecho para el outdoor en donde las dificultades o terrenos escabrosos que la naturaleza pueda ofrecer no es un límite para el disfrute de la misma y Columbia siempre ha innovado en el desarrollo y compromiso de productos de calzado, ropa y accesorios diseñados para lograr todos los objetivos en la aventura en el outdoor bajo la mejor tecnología.

Fuente. Columbia Sportwear