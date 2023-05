Celine Dion cancela giras. Celine Dion, la cantante canadiense, ha ampliado la cancelación de sus conciertos luego de que inicialmente había suspendido su gira 2023, pero ahora, el síndrome de la persona rígida que sufre la ha llevado a tomar la decisión de no realizar su gira de 40 presentaciones en Europa planeada hasta abril de 2024. A través de un comunicado los organizadores de su gira explicaron que la estrella del pop «continúa su tratamiento» contra la rara enfermedad neurológica que padece. Esto elimina la posibilidad de verla el próximo 1 de septiembre en París, fecha que tenía marcada en el calendario como su regreso luego de haber pospuesto la primera parte de este año. «Lo siento tanto por haberles decepcionado de nuevo. Me esfuerzo mucho por recuperar mis fuerzas, pero las giras pueden ser muy difíciles (…) Es mejor que anulemos todo ahora, hasta que realmente esté preparada para volver a los escenarios», señaló la artista canadiense de 55 años de edad. La cantante no ha estado en los escenarios desde marzo de 2020 en Estados Unidos, justo en su gira mundial Courage World Tour que fue cancelada ante el estallido de la pandemia por covid-19.