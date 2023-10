Cancelan Qantas y Alliance acuerdo de compra

Tiempo de lectura estimado: 2 minutos

Qantas y Alliance Aviation Services anunciaron la cancelación de su acuerdo de adquisición establecido en mayo de 2022, que implicaba la adquisición total del operador chárter con sede en Australia por parte de Qantas.

La determinación se basa en la oposición formal que presentó el regulador de la competencia de Australia a la adquisición de Alliance por Qantas en abril de 2023.

Ambas compañías inicialmente creían que la adquisición podría beneficiar a los clientes y, al mismo tiempo, no afectar la competencia en el sector altamente competitivo de los recursos. Esto se fundamentaba en las eficiencias que se podrían lograr a través de una flota conjunta de aviones F100. No obstante, en la actualidad, ambas partes consideran que no existe un camino razonable para llevar a cabo esta operación.

A pesar de la cancelación del acuerdo, Qantas continuará atendiendo al creciente sector de los recursos a través de sus operaciones chárter actuales. Actualmente, la aerolínea posee aproximadamente el 27% del mercado chárter total.

Además, afirmó que mantendrá su participación de casi el 20% en Alliance y seguirá con su acuerdo a largo plazo, mediante el cual Alliance opera hasta 30 aviones E190 para el Grupo.

También acordó ejercer sus opciones para la adquisición de cuatro aviones adicionales bajo este acuerdo, lo que elevará el total de E190 operados por Alliance para el Grupo Qantas a 26, con cuatro opciones adicionales aún disponibles. Se prevé que estos nuevos aviones se integren a la flota de Qantas a partir de abril de 2024.

«Alliance es un socio importante para el Grupo Qantas, y los E190 nos han permitido abrir nuevas rutas en toda Australia. Estos cuatro nuevos aviones proporcionarán capacidad y conectividad adicionales en el mercado nacional», afirmó John Gissing, ejecutivo de Aerolíneas y Servicios Asociados del Grupo Qantas.

Fuente: A21