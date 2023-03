CAF y la CEPAL fortalecen la cooperación por el desarrollo en América Latina y el Caribe

El banco de desarrollo de América Latina y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), firmaron un Memorándum de Entendimiento para articular acciones en conjunto que promuevan la integración, la recuperación económica y el desarrollo sostenible de la región.

CAF – banco de desarrollo de América Latina y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), firmaron hoy un Memorándum de Entendimiento con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos organismos abocados a promover el desarrollo económico sostenible de la región. La firma se produjo en el marco de la CLXXVII reunión de directorio de CAF, que se lleva a cabo el 7 de marzo en Santiago de Chile.

“CAF y CEPAL son dos organismos muy abocados a promover el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. En los últimos años, iniciamos vínculos muy fuertes de cooperación que queremos impulsar y reforzar con la firma de este documento. Estamos orgullosos de nuestro trabajo en conjunto y apuntamos a seguir generando iniciativas que beneficien a toda la región”, señaló el Presidente Ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

“Quiero destacar y reconocer la importancia de la alianza entre CAF y CEPAL que hoy estamos formalizando con la firma de este Memorándum de Entendimiento. Dos instituciones comprometidas con el desarrollo de la región deciden unir capacidades, esfuerzos y búsquedas de sinergia en el preciso momento en el que los países de América Latina y el Caribe están siendo golpeados por una secuencia de crisis en cascada que han exacerbado brechas y han creado situaciones dolorosas para grandes grupos de la población. ¡La situación nos compele y ambas instituciones nos comprometemos a sumar esfuerzos en beneficios de nuestra región!”, declaró por su parte el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Con el acuerdo, ambos organismos buscan establecer un marco general de cooperación que impulse acciones conjuntas para promover la integración regional y el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. De este modo, CAF y la CEPAL se comprometieron a trabajar conjuntamente en la consecución de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030; la lucha contra el cambio climático, con especial énfasis en prevención y gestión de desastres; iniciativas para la conservación del capital natural; políticas sociales, de género e igualdad; transición energética; integración regional y comercio y financiamiento para el desarrollo, entre otros.

El Memorándum contempla el intercambio de información y conocimiento entre ambos organismos, el desarrollo de eventos conjuntos y el desarrollo de una Conferencia Anual CAF – CEPAL, actividades de investigación y publicaciones colectivas, organización de experiencias formativas, entre otros.

La firma se materializó en el marco de las actividades relacionadas con la CLXXVII reunión del Directorio de CAF , que se realizan por primera vez en Chile del 6 al 9 de marzo, en dependencias de la CEPAL. En la jornada se llevaron a cabo también dos encuentros de alto nivel conjuntos en los cuales participaron ministros y autoridades de varios países de la región, además de reconocidas personalidades y expertos de organismos internacionales y multilaterales.

El primero de ellos titulado “Las políticas públicas y la cooperación para la igualdad de género” fue inaugurado por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs; el Ppresidente Eejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados; la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Luz Pascala Vidal Huiriqueo; y contó con una conferencia magistral de Michelle Bachelet, ex Presidenta de Chile, ex Presidenta Pro Tempore de UNASUR y de la Alianza del Pacífico, ex Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el evento los participantes concordaron en que la democracia paritaria está muy lejos de ser cumplida en América Latina y el Caribe, por lo que que llamaron a tener más cooperación, más integración, más financiamiento, más mujeres y hombres comprometidos con la igualdad de género en la toma de decisiones.

En tanto, en su conferencia magistral la ex Presidenta de Chile Michelle Bachelet destacó que “la igualdad de género no es un asunto de una política en particular, es una urgencia que como países debemos examinar constantemente. ¿Pero cómo se toman las decisiones? Si damos migajas de poder a las mujeres estamos condenados a poner techo a nuestro desarrollo”.

El panel de discusión estuvo conformado por Renata Vargas Amaral, Secretaria de Asuntos Internacionales y Desarrollo de Brasil; Claudia Sanhueza Riveros, Subsecretaria de Hacienda de Chile; Luz Pascala Vidal Huiriqueo, Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género de Chile; Michelle Muschett, Subsecretaria General, Administradora Adjunta y Directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUD; y Carolina Leitao, Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y Alcaldesa de Peñalolén. Las conclusiones estuvieron a cargo de María José Torres, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, y Alejandra Claros Borda, Secretaria General de CAF.

Por la tarde se realizó la “Conferencia CAF-CEPAL: Repensar la descentralización”, que también fue inaugurada por los máximos directivos de ambas entidades, e incluyó un diálogo de alto nivel sobre los desafíos de la descentralización ante la Agenda 2030 en el cual participaron Nicolás Grau, Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile; José Antonio Ocampo, Ministro de Hacienda y de Crédito Público de Colombia; y Renata Vargas Amaral, Secretaria de Asuntos Internacionales y Desarrollo, Ministerio de Planificación y Presupuesto, Brasil. El encuentro fue finalizado con las reflexiones de Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica, CAF, y José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.

Los ponentes abordaron las importantes desigualdades territoriales que aún existen en la región y que exigen mejorar el acceso a las oportunidades y al financiamiento para desarrollar iniciativas y políticas públicas a nivel local y subnacional. Si bien ha habido avances en varios países, como marcos fiscales y normativos, persiste la necesidad de mejorar las capacidades locales y la educación, entre otras materias. En este ámbito, las políticas de desarrollo productivo -que pueden construirse de abajo hacia arriba, no solamente desde los gobiernos centrales- y el diálogo entre los distintos actores son ejes fundamentales, señalaron.

CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Más información en www.caf.com

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Fue creada el 25 de febrero de 1948 para contribuir al desarrollo económico de América Latina y reforzar las relaciones económicas de los países de la región, tanto entre sí como con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con la región. En total, los Estados miembros son 46, y 14 los miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del Caribe. Más información en www.cepal.org

