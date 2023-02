Bad Bunny recibe lujosos anillos por ser el líder de Spotify. La plataforma de Spotify publicó recientemente la lista de los artistas más escuchados del 2022. La plataforma también dio a conocer las canciones con más reproducciones del año y los podscasters más interesantes, liderando la lista el “conejo malo” quien obtuvo la mayor parte de reproducciones a nivel mundial. Bad Bunny logró llegar a más de 18 millones de reproducciones en spotify convirtiéndose en el líder de las listas de más reproducciones y el artista más escuchado del año por tercer año consecutivo. El boricua superó por mucho a Tylor Swift, BTS, Drake y The Weekend, quienes no lograron superar los 100 millones de oyentes en la plataforma, permitiendo que el cantante puertorriqueño Bad Bunny ganara un año más el premio al artista más escuchado del año. Con esta nueva adquisición Bad Bunny cuenta con 3 anillos, mismos que dicha plataforma le ha otorgado, todo esto bajo el concepto de liderazgo en la lista de reproducciones. Precisamente Jeremy Erlich, Director Global de Contenido Musical de Spotify, le hizo entrega del valioso detalle después de que Bad Bunny terminó su concierto en la Ciudad de México exactamente en el Estadio Azteca , «Este premio se le otorgó a Benito Martínez para premiar su excelente carrera y su buena música». El puertorriqueño consiguió el título de líder en esta plataforma tras su más reciente álbum “Un verano sin tí”, las canciones con más éxitos de este álbum fueron “Me porto bonito”, “Ojitos lindos” y “Tití me preguntó”, las cuales obtuvieron millones de reproducción es YouTube permitiéndole al boricua arrasar con los rankings de reproducciones a nivel mundial.